謝幸恩訊後請回！律師點兩層次：檢目標在黃國昌「這案」！

論壇中心／王柏倫報導

民眾黨主席黃國昌陷入狗仔偷拍疑雲，檢調昨（11日）約談前記者謝幸恩和另一名林姓狗仔，訊後兩人皆無保請回。律師黃帝穎在《台灣最前線》節目中分析，謝幸恩訊後請回可以用兩種層次觀察，首先，可能應訊時態度配合、如實陳述，第二，謝幸恩或許跟後續黃國昌涉貪污的案情比較無關，所以沒有羈押必要。

針對謝幸恩被傳喚後請回，黃國昌批評「司法墮落」，稱檢調查錯對象。黃帝穎認為，謝幸恩所涉犯的包括背信罪、個資法，相對貪污都屬於較輕的罪，而黃國昌日前被爆涉嫌透過凱思收取臺雅公司高層200萬，並在質詢時針對特定詐騙案，這可能才是檢調追查的重點。黃帝穎強調，被質疑收錢質詢後，不僅臺雅公司沒聲明、沒提告，黃國昌和凱思公司反應也異常低調，若收受賄賂屬實，黃國昌恐要面臨七年以上刑責。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：謝幸恩涉狗仔案訊後請回！律師點兩種層次：檢方目標在黃國昌「這案」！

