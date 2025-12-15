謝幸恩遭告背信 黃國昌喊心疼：有必要追殺成樣子？

黃國昌（圖）上節目時表示心疼謝幸恩。（資料畫面）

前中央社記者謝幸恩涉民眾黨主席黃國昌「狗仔集團」偷拍案，遭控妨害秘密、背信及違反《國安法》等罪嫌，日前被檢方約談後請回，黃國昌今（15日）接受專訪時，表示心疼謝幸恩的處境，「我心疼得不得了」，認為有必要追殺成這樣？

黃國昌今日接受政論節目《中午來開匯》專訪，談到謝幸恩捲入偷拍案時，他感到不捨直言「最讓我心疼的是誰？我可以公開跟大家講，我心疼得不得了，就是謝幸恩」，還說檢調為了要衝著自己，搞到謝幸恩被中央社開除、被控背信。

廣告 廣告

黃國昌指出，「中央社為什麼控告謝幸恩背信？是她做了什麼骯髒的事嗎？不是」，而是謝幸恩任職期間用化名，在其他平台發表獨家報導，未發表於中央社，黃國昌更激動表示：「我聽了整個快要爆炸了！」

黃國昌質疑：「中央社是可以讓我寫這種揭弊的獨家嗎？我寫了中央社你敢登嗎？結果用這個說人家背信，然後話又不講清楚，搞得好像她做什麼爛事一樣」，他認為去外面兼職不對，但問題是有必要追殺人家追殺成這個樣子？





更多《鏡新聞》報導

江啟臣將爭取台中市長初選 被問「何時辭副院長」回應了

韓國瑜不出席！國政茶敘如期登場 賴清德精挑兩茶點藏團結寓意

遭網軍譏「愛寫臉書」 陳佩琪：丈夫遭司法迫害妻子要禁聲？