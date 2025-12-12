謝幸恩遭約談怨「檢方狂追問政治」 北檢4點打臉：誤導視聽

謝幸恩離開北檢畫面。資料照片

檢調偵辦黃國昌政治狗仔案，被指控指揮狗仔群的《中央社》前記者謝幸恩11日遭到約談，經歷5小時複訊後苦訴身心狀況不佳，更指控檢察官偵訊期間不斷追問政治關聯；謝幸恩聲明曝光後，北檢火速澄清，稱訊問的問題都是與案情有關，且必須釐清的事項。

謝幸恩複訊後被諭令無保請回，她事後在臉書發文，透露自己身心狀況不佳，「昨天的訊問中，我因為身體極度不適，多次提出休息或暫停訊問。」

隨後，謝幸恩更在貼文中指控檢察官提問牽涉政治關聯，感嘆自己只是一個努力工作的人，卻被推向前線，讓她反覆問自己：「司法與政治為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？」

廣告 廣告

貼文曝光後，北檢發布4點聲明回應：「有關媒體報導謝姓被告昨（11）日接受本署檢察官訊問後，在社群媒體貼文內容，因有誤導視聽之虞。

一、 本案承辦檢察官於開始訊問謝姓被告前，即先詢問其精神狀況如何，是否可以接受訊問，經謝姓被告表示可以後，才開始訊問程序，故其身心狀況並無不適合訊問情形。

二、 訊問過程中，謝姓被告數度請求如廁及2次要求暫停訊問與律師討論，檢察官均予准許，以照料謝姓被告身心需求，並充分保障其辯護依賴權。

三、 檢察官訊問謝姓被告之問題及要求，均與案情有關且為必須釐清之事項，過程尊重被告自由意志陳述及意願，其辯護律師亦全程在場，均無異議。

四、 本署偵辦案件並無預設立場，均秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」之客觀中立態度，請當事人及外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。



回到原文

更多鏡報報導

捲狗仔風暴遭約談 前記者謝幸恩無奈曝心聲：為了追殺黃國昌值得嗎？

屁股刺青「XXX之奴」畫面曝 聖石董座3年前匿名自爆包養女騙錢騙婚姻

快訊／狗仔頭謝幸恩複訊5小時 深夜走出北檢：「大家辛苦了」