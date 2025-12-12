即時中心／顏一軒報導

捲入民眾黨主席黃國昌跟監風暴的《中央社》前記者謝幸恩，因化名「蕭依依」在《民報》發稿涉嫌背信而挨告，她於昨（11）日遭北檢複訊逾5小時後請回。謝幸恩今（12）日發聲喊冤稱，她近期反覆生病，身心狀況一直不太好，並質疑司法與政治「追殺黃國昌」，對此，北檢晚間也發布四點聲明回應，強調謝姓報告在社群的相關貼文，有「誤導視聽之虞」，而檢方辦案均秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」之客觀中立態度。





謝幸恩在臉書表示，她希望親自向大家說明昨天的經歷，「在訊問過程中，我聽見這些話，因偵查不公開不便說，然而這段期間，我反覆生病，身心狀況一直不太好」。

她稱，昨天的訊問中，因自己的身體極度不適，多次提出休息或暫停訊問；直到最後，檢察官似乎得到了他想要的方向，接著提出一些要求，「我拒絕了，我沒有配合，因為那些要求與本案沒有任何關係」。

謝幸恩強調，「我沒有逾越法律界線，檢方卻一再追問政治關聯；回到家後，我幾乎整夜未眠，我只是一個做自己工作的人，卻在這場無端的追逐中被推向前線，『我反覆問自己，司法與政治為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？ 』」

最後，謝幸恩再度向昨天在場的媒體致謝，「你們的鼓勵我都聽見了，只是當時無法回應，深感抱歉；也謝謝所有在外面等待許久的同業，讓你們辛苦了；謝謝大家願意聽我說這段話」。

對此，北檢發布四點聲明回應，第一，本案承辦檢察官於開始訊問謝姓被告前，即先詢問其精神狀況如何，是否可以接受訊問，經謝姓被告表示可以後，才開始訊問程序，故其身心狀況並無不適合訊問之情形。

快新聞／謝幸恩遭約談稱「黃國昌也被追殺」 北檢4點駁斥：誤導視聽

圖為台北地檢署外觀。（圖／民視新聞資料照）

第二，訊問過程中，謝姓被告數度請求如廁及2次要求暫停訊問與律師討論，檢察官均予准許，以照料謝姓被告身心需求，並充分保障其辯護依賴權。

第三，檢察官訊問謝姓被告之問題及要求，均與案情有關且為必須釐清之事項，過程尊重被告自由意志陳述及意願，其辯護律師亦全程在場，均無異議。

第四，本署偵辦案件並無預設立場，均秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」之客觀中立態度，請當事人及外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

