謝幸恩遭約談 黃國昌喊「心疼到快爆炸」她諷：有把柄在謝手上 怕到快爆炸！

黃國昌喊「心疼謝幸恩到快爆炸」，吳靜怡嘲諷，黃國昌有把柄在謝幸恩的手上，其實是急到快爆炸了。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌爆發養狗仔跟監政敵醜聞，中央社前記者謝幸恩以「蕭依依」為名在網媒發表報導，被告發涉妨害秘密及背信、違反國安法罪嫌，11日遭檢方以被告身分約談後請回。黃國昌受訪時說，聽到消息後「整個快要爆炸」、「謝幸恩讓我心疼的不得了！」。對此，政治評論員吳靜怡嘲諷，黃國昌有把柄在謝幸恩的手上，其實是急到快爆炸了。

吳靜怡15日晚間在「新台灣加油」節目中表示，黃國昌的話術之厲害，大喊「我對你心疼的不得了！我感覺快要爆炸」，這句話代表黃國昌有把柄在謝幸恩手上，才會講出這種話，「其實是急著要爆炸了，怒急了，怕急了」，謝幸恩上個禮拜遭到約談，5小時就出來，而且是無保。

廣告 廣告

吳靜怡提及，謝幸恩說訊問中身體不太舒服，多次提休息或暫停訊問，吳靜怡強調，此案遭到跟蹤的政要近30人，包括租下總統府秘書長潘孟安住處的停車位、跟蹤宜蘭縣長林姿妙、國民黨副議長等等，「誰派你們去的？」，這不僅涉嫌妨害秘密，還有國安法的問題，只被約談5小時非常短。

吳靜怡強調，日前對話紀錄流出，內容提及有人下令「收隊」，謝幸恩如果沒有交代清除到底誰下令收隊、背後的主謀是誰、主謀有沒有裁決權、背後複雜的金流等等，她出的來嗎？檢調要的不是謝，而是背後的主謀者，這麼多的問題要問，再加上謝稱不舒服，5小時就出來了，「黃國昌會不會怕？」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃國昌金主招了！承認匯款千萬 媒體人：「道德長城」崩塌 吃相難看無恥政客

財劃法政院擬不副署 學者：立院有三條路 但藍白只會選第四條路「靠么」