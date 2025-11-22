謝志偉曝台灣正處於「兩種困境」喊：「民主的靱性」不能只挨打

政治中心／綜合報導

我國駐歐盟代表謝志偉，經常在其臉書發文針貶時事，提出自己的看法與見解。近日日本首相高市早苗表態台灣有事就是日本有事，引起中國跳腳，不但，要中國人不要去日本，還停止日本水產品輸入。謝志偉也曬出與外交部次長吳志中一起吃日本料理的照片挺日本。今（22）日謝志偉發文表示台灣目前內外正處於兩種困境。

也擔任過我國駐德國代表的謝志偉在臉書發文表示，連續超過九年多的駐外經歷告訴他，台灣目前內外正同時處於兩種困境：1.外面－隨時可能「被中侵略」。但他認為「這點，問題還不算大」。2.裏面 -早已時時「被侵略中」 。他則認為「這點，想起來就頭大」。

廣告 廣告

謝志偉指出，從德國到歐盟，同時也看到，他們學到了一個慘痛的教訓：所謂「民主的靱性」指的既不是「能挨多少打？」，也不是「多少能挨打！」而是「不能只挨打！」！有人說，「不能這樣，不能那樣，不然，他們下一次也會這樣」。他們下一次也會這樣？還有下一次咧！

更多三立新聞網報導

中國禁日本水產！揪吳志中吃日本料理 謝志偉喊挺得及時：別讓盟友痴等

謝志偉1招讓西班牙人挺台灣！神比喻：中國恐宣稱擁有馬德里 對方秒懂

醫療晶片來了！ 商機一次看

韓國瑜不聲援沈伯洋還怪賴清德！謝志偉1故事酸爆：沒肩膀只能打屁股

