謝志偉曬維安照駁「花80億歐元買演講」假訊息：謠言請閉嘴！

副總統蕭美琴8日驚喜現身歐洲議會，被視為台歐外交重大突破，卻隨即遭網路散播假訊息，稱「法國BBC報導台灣砸80億歐元換蕭美琴20分鐘演講」。對此，我駐歐盟代表謝志偉9日晚間在臉書發文嚴正駁斥，並貼出與當地維安人員的合照，直言：「看看這張照片，各種謠言請閉嘴！」

謝志偉表示，他事前已告知維安人員照片可能上傳社群，對方皆爽快同意，甚至有人比出大拇指合影。他說，維安規格包括前後警車開道等，都是公開舉動，「放這張照片並不違反默契」。

至於為何這次維安動作明顯升級，謝志偉指出：「中國要怪自己！」他解釋，去年中國人員曾在蕭副當選人訪問布拉格時進行騷擾，「那是公認的野蠻行為」，因此這次歐洲方面以「文明的動作」預防「野蠻的行為」，完全無關政治，而是出於價值的捍衛。

他更語帶憤怒地反擊謠言者：「還要問『人哪裡找的、制服哪裡租的』嗎？你們想汙衊台灣人的堅韌，結果是在羞辱別的文明國家，知道嗎？」貼文一出，獲得網友熱烈支持，紛紛留言「謝代表說得好」、「台灣靠實力贏尊重，不靠金錢換掌聲」。

