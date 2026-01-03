謝志偉發文挺管碧玲 「打謎語」影射中共同路人

海委會主委管碧玲被爆料於2025年12月31日，也就是「正義使命-2025」圍台軍演實彈射擊剛結束後首日、台海情勢敏感時刻，在高雄宴請海巡署官員嗑美食，引發基層不滿。外界罵聲不斷，要求她比照藍營執政時期請辭下台。管兩度發文為引起的負面新聞致歉。對此，駐歐盟代表謝志偉發文力挺管碧玲，影射批評的人是「中共同路人」。

海委會主委管碧玲。（資料照／中天新聞）

謝志偉臉書發文表示，「自己舔共又擋軍購的人及媒體之所以不爽海巡署管碧玲署長的真正原因是：她促成了台灣海巡署與美國、日本及菲律賓等國相關單位的合作，而成了中國的眼中釘，背上刺！」

謝志偉還貼出自己倚著牆角、微笑擡頭、疑看著天空的照片，並且闡述，「照片說明：台灣，有的性好騎牆，有的則靠得『柱』」。

海委會主委管碧玲遭媒體爆料後，先於今年元旦在臉書以「未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受。」為題，提出7點理由，遭各界砲轟後，昨天再發第二篇貼文，強調「惜別會餐敘的事，我為負面新聞致歉後，悉心聽取各方回饋，批評者所言我都坦然接受，支持鼓勵者所言，我在此鄭重表達感謝！」有部分網友體諒。

另有不少網友提出批評。他們大致以嘲諷方式，例如「果然綠能你不能，永遠雙標」、「前方吃緊，後方緊吃」、「完全是亡國前兆，敵軍在侵門踏戶，高官醉生夢死」、「說得沒說！民進黨腐化追上1940的國民黨」、「所以民進黨認為自己只要比1940年代的國民黨好就夠了」等。

還有網友舉例，「反觀父親節跟家人吃個稀飯就下台的」。即指2009年莫拉克風災，時任行政院秘書長薛香川陪同近百歲丈人吃晚飯過父親節，次日一早便趕赴災區勘災。當時的民進黨幾乎是傾全黨之力群起圍剿，薛最後被迫請辭下台才平息爭議。

至於在野黨立委，有指「國軍召回枕戈待旦，結果海巡去吃喝宴樂，溫水煮青蛙正是講這些不會看日子的白目！」也有呼籲管碧玲請辭下台。

駐歐盟代表謝志偉。（翻攝自謝志偉臉書）

