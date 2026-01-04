謝志偉護航管碧玲軍演吃大餐 方恩格反問德國軍售打臉

海委會主委管碧玲在解放軍演習期間舉辦惜別餐敘引發爭議，駐歐盟代表謝志偉發文力挺，指批評者是因管碧玲促成海巡署與美、日、菲等國合作而不滿。不過，國際政治觀察家、紐約州律師方恩格則質疑，餐會時間的安排不恰當，並反問謝志偉在德國擔任代表期間，德國是否有軍售給台灣。

管碧玲。(圖/中天新聞)

管碧玲在臉書說明，12月29日大陸突然發動軍事演習，與幹部討論後，依據發布演習時間為29日早上宣布至30日下午18時，因此決定31日擴大主管會報照常舉行。她指出，該次會議是黃向文副主委歸建、海巡署陳泗川分署長退伍前最後一次參加擴大主管會議，因此安排惜別餐敘。

不過，解放軍東部戰區發言人李熹31日傍晚18時才宣布，東部戰區實施的「正義使命2025」演習已圓滿完成各項任務，全面檢驗部隊一體化聯合作戰能力。國民黨團舉行記者會痛批，民進黨海巡高官在前方吃緊之際，毫不掩飾的在後方緊吃，質疑是否出現指揮真空狀態，並要求管碧玲負政治責任下台。

方恩格。(圖/中天新聞)

謝志偉對此發文表示，舔共又擋軍購的人，之所以不爽管碧玲主委的真正原因是，她促成了台灣海巡署與美國、日本及菲律賓等國相關單位的合作，而成了大陸的眼中釘、背上刺。

方恩格則質疑3點，首先表示自己也覺得此次餐會時間安排不恰當，反問難道是中共同路人嗎？

其次，方恩格表示，關於管碧玲促成台灣海巡署與美、日、菲等國合作一事，他認為即使最近加強合作，但本來就有合作。

最後方恩格更指出，針對謝志偉提到舔共又擋軍購的人，他說謝志偉2016年至2025年擔任駐德代表，去年轉任駐歐盟代表，質疑全球最大軍火出口國家之一的德國，有軍售給台灣嗎？

