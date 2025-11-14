謝志偉「嗆韓」挨轟 林佳龍：我不熟金瓶梅

立法院長韓國瑜，在被總統點名後，回應「自己生病，要別人吃藥」，被我國駐歐盟代表謝志偉，以《金瓶梅》比喻，他說國民黨像是潘金蓮、大陸像是西門慶，台灣則是武大郎。對此，藍營也批評民進黨「放任謝志偉打嘴砲」。而外交部長林佳龍則說，自己對金瓶梅不太熟，會再進一步了解。

外交部長林佳龍。(圖/TVBS)

謝志偉在社群媒體上發文指出，「院長此言差矣，台灣不是生病了，而是被下毒」，並進一步以《金瓶梅》中的角色做出政治比喻，認為台灣人長期扮演忠厚老實的武大郎角色，而每個台灣人都應如武松一般，台灣才有救。這番言論迅速在政壇引起波瀾。

廣告 廣告

國民黨立委徐巧芯對此提出質疑，她表示想知道謝志偉的工作到底是針對台灣政局發表評論，還是真正為在德國的台灣人服務。此番批評直指謝志偉的外交職責與個人言論之間的界限。

面對爭議，外交部長林佳龍回應表示，由於他本身對《金瓶梅》不太熟悉，不了解謝志偉所用比喻的具體內容，但會進一步了解相關情況。他也指出，每個人都有自己的風格和特色。

事實上，謝志偉過去就曾多次因言論引發爭議。2016年，當光復高中學生扮演納粹時，他曾表示「納粹陰魂還在台灣」；2017年國慶酒會上，他用「民主政體」取代中華民國；2021年國慶時，他更持「台灣獨立」布條拍照，並對中華民國國旗發表爭議性言論。前紐西蘭大使介文汲批評謝志偉的做法，認為他的行為更像是「民進黨駐德國的代表」，而非中華民國駐德國代表。

與此同時，駐芬蘭代表林昶佐則在另一方面推動文化外交，他表示非常想念台灣音樂界的朋友，並提到包括自己的閃靈樂團與血肉果汁機在內的表演者將於27日在赫爾辛基公開演出。文化部長李遠也認為這是一個很大的突破，林佳龍則強調與理念相近國家的交流合作重要性。

更多 TVBS 報導

眾提延會至明年1／31 黃國昌：因總預算未審

AIT剛會晤鄭麗文 國民黨副主席訪陸3天「今見上海市委書記」

F-16飛官爆酒測超標、營內視訊裸聊還劈腿女軍官 空軍怒開鍘

民調曝近6成民眾挺增國防預算 民進黨開嗆鄭麗文：還反對嗎

