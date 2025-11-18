謝志偉1招讓西班牙人挺台灣！神比喻：中國恐宣稱擁有馬德里 對方秒懂

政治中心／黃韻璇報導

台灣駐歐盟大使謝志偉。（圖／翻攝自謝志偉臉書）

近來中日關係因「台灣有事」議題緊張，台海議題再度成為國際關注焦點，我國駐歐盟大使謝志偉就分享，近日他在布魯塞爾和一個西班牙人談台海議題，他用一個神比喻談被中國曲解的「聯大2758號決議」，成功讓一個西班牙人挺台灣。

謝志偉17日在Threads上發文分享自己在布魯塞爾和一個西班牙人談台海議題，謝志偉表示「聯合國大會2758决議文裡面，根本提都沒提到台灣，而中國卻說根據2758擁有台灣。」這時西班牙人不解問「所以呢？」

廣告 廣告

謝志偉直言「所以你們西班牙人一定要反對中國這個擁有台灣的說法」，對方問道「為什麼？」謝志偉說「因為中國也有可能，聲稱擁有馬德里」。

見他仍一臉不解謝志偉嚴肅地說，「因為2758决議文，也沒有提到馬德里。」讓對方瞬間笑翻，謝志偉直言，又贏得一位堅決反對「中國擁有台灣」說法的歐洲朋友。

此前，今年國慶日總統賴清德發表國慶演說，就曾表示「民主台灣是印太和平穩定的樞紐，國際社會負責任的一員，將致力維持現狀，守護台海和平穩定，促進區域繁榮發展。我們也期待中國能體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同維護印太和平穩定」。

更多三立新聞網報導

醫療晶片來了！ 商機一次看

韓國瑜不聲援沈伯洋還怪賴清德！謝志偉1故事酸爆：沒肩膀只能打屁股

台灣被下毒了！謝志偉批韓國瑜「吃藥說」：每個人都是沈伯洋才有救

訪德掀旋風！波蘭遊客找蔡英文合照嗨喊：有追蹤IG

