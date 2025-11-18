謝志堅︰明年後航運市場可望步入溫和復甦

長榮海運暨陽明海運前任董事長謝志堅昨（十八）日於交通部航港局「2025前瞻航運論壇」中，以「全球貨櫃航運市場趨勢分析」為題進行演講，他指出，全球前三十大港口上半年整體吞吐量仍年增四點六％，顯示供應鏈雖在調整，但全球貿易基礎動能仍在。隨著美國通膨回穩、庫存去化接近尾聲，二○二六年後航運市場仍可望步入溫和復甦。

談到未來航運公司獲利性，謝前董事長引述，J.P.Morgan於今年八月份報告中提及，二○二六年後兩年內航商與運送人前景依然艱難；雖歐洲港口壅擠導致全球運力減少四％成為常態；但如蘇伊士運河於明恢復供應量同比（yoy）增加九％，若運河仍受限則明年新船供應量增加四點一％。JOC認為，船公司會利用各種方式減少艙位供給來儘量達到供需平衡，例如減速、減班或取消航班等常見作法。

謝前董事長並引述，匯豐銀行HSBC與英國Drewry，二○二四全球航運全年獲利約五百至六百億美元，針對二○二五年獲利情況則預期，將有可能較去年下降四十五％~六十％營運獲利（Operatingprofit）。

他認為，展望未來全球貨櫃航運市場將面臨多重變數，包括關稅政策反覆、各國貿易聯盟加速成形、新興港口擴建與船隊「級距遞延效應」加劇，航商在船舶調度、航線部署與市場布局都將面臨更高不確定性。