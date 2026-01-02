謝忻代言助陣 民雄打貓馬拉松4日開跑

2026民雄打貓馬拉松4日即將開跑，全鄉總動員迎接新年首馬。(圖／記者邱嘉琪攝)

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】迎接2026年第一個假日，第二屆「民雄打貓馬拉松」4日上午5:45即將於民雄運動公園熱情開跑！此屆賽事特別邀請長期投入公益路跑的藝人謝忻擔任活動代言人，透過行銷影片號召全國跑者用雙腳探索民雄之美。延續首屆超過5,000人參與的盛況，第二屆民雄打貓馬拉松不僅是新年首馬，更是一場結合運動、文化與公益的年度盛事。

謝忻擔任活動代言人。(圖／記者邱嘉琪攝)

該賽事由民雄文教基金會主辦，攜手民雄國際青商會、阿公店長跑協會、台灣野孩子野跑協會、噗嚨共YA跑團、嘉義市北回慢跑協會及嘉義市鐵人三項協會等多個專業跑團共同籌劃，並由民雄鄉公所擔任指導單位，號召全鄉總動員，共同迎接2026年的第一場全國馬拉松賽事。

廣告 廣告

賽事規劃全程馬拉松42公里、半程馬拉松21公里、挑戰組11公里及休閒組6公里，所有組別皆自民雄運動公園出發。42公里全馬路線將繞行民雄各村落並進入中正大學校園折返，沿途串聯民雄農村地景、人文風貌與在地產業特色，讓跑者在奔跑中走讀民雄、感受地方魅力。

賽事提供民雄道地美食與跑者分享。(圖／記者邱嘉琪攝)

主辦單位指出，活動當天將延續「全鄉總動員」精神，賽道沿線安排社區啦啦隊熱情加油，現場並規劃在地美食與特色市集，讓跑者與陪同親友都能享受最道地的民雄風味。共有65家在地法人與企業認養15處補給站，提供豐盛補給與特色點心，展現「最超值臺式馬拉松」的獨特魅力。

2026民雄打貓馬拉松4日即將開跑，全鄉總動員迎接新年首馬。(圖／記者邱嘉琪攝)

民雄文教基金會董事長陳明鴻表示，民雄打貓馬拉松不僅是一場運動賽事，更是一場全民參與的地方嘉年華，無論是專業跑者或親子家庭，都能在賽道上找到屬於自己的節奏。賽事部分收入也將持續捐助若竹兒教育基金會及仲埔教養院等在地社福機構，將跑步的力量轉化為溫暖的公益行動。

民雄鄉長林于玲也誠摯邀請全國跑者與民眾踴躍參加，透過馬拉松串聯社區、推廣產業、凝聚情感，一起用雙腳迎接新年新氣象。