謝忻極限拉伸「短褲蓋不住」 放送長腿超絕視角流出！

娛樂中心／江姿儀報導



43歲女星謝忻過去憑藉活潑主持風格走紅，捲入不倫風波後，近年逐漸淡出螢光幕，將重心轉移到馬拉松及健身上。她鍛煉出凹凸有致的好身材，被封為「馬拉松女神」，時常在個人社群分享運動日常。近日她專心練習跑步，準備參加12月的台北馬拉松，分享運動畫面，讓粉絲瘋喊「美到受不了」。





公園「辣妹極限拉伸」竟是43歲謝忻！抬腿「激短褲狂上飄」網羞喊：受不了…

謝忻熱愛跑馬拉松，現身基隆中正公園練跑。（圖／翻攝自IG@xiexin1127）

謝忻熱愛跑馬拉松，不畏艱辛訓練，曾挑戰世界六大馬拉松。近日她在IG發文「台北馬拉松倒數！本來應該從從容容，游刃有餘，只剩28天的我，匆匆忙忙，連滾帶爬。」，曬出4張練跑照片。只見她現身基隆中正公園，穿著淺紫色運動套裝站在巨大金獅雕像前拉伸肌肉，露出白皙大長腿。其中1幕是她一腳踩上階梯伸展腿部肌肉，寬鬆極短褲疑似走光。

廣告 廣告

公園「辣妹極限拉伸」竟是43歲謝忻！抬腿「激短褲狂上飄」網羞喊：受不了…

謝忻一抬腿拉伸，寬鬆極短褲疑似走光，網友瘋喊「受不了了」、「看到了啦～好害羞喔」、「流量的視角」。（圖／翻攝自IG@xiexin1127）

照片曝光，網友瘋狂「美到受不了」、「這腿～又細又長」、「受不了了」、「看到了啦～好害羞喔」、「流量的視角」、「賞心悅目」、「我喜歡這種福利」、「妳叫我把眼睛放哪裡！老天鵝啊」、「我只看到大長腿女神」，不過也有粉絲提醒「紫色底褲～～好美！天氣涼了、不要感冒。」，謝忻親回「那是內裡」。













原文出處：公園「辣妹極限拉伸」竟是43歲謝忻！抬腿「激短褲狂上飄」網羞喊：受不了…

更多民視新聞報導

簡廷芮爆偷吃王品澔 神隱14天近況曝光！

網友突噁問「100萬約1天」 最強奶媽謝薇安反應曝光！

謝忻「整臉爛掉」怒了！始末全還原：基隆人到底欠了誰

