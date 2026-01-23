謝忻爆罹厭食症！「3週暴瘦6公斤」：怕死在房間裡

謝忻一年前出現厭食症狀（圖／年代提供）





女星謝忻熱衷運動，近日登上《聚焦2.0》罕見坦言健康亮紅燈。她透露一年前無預警出現厭食症狀，幾乎什麼都吃不下，連喝水都會嘔吐，短短三個禮拜就暴瘦6公斤。就連最愛的拉麵，如今聞味道都無法感受，彷彿有東西卡在胃裡無法消化，不僅睡覺無法平躺，只能坐著入眠，晚上也不敢關門，「怕死在房間裡」，跑遍多家醫院始終查不出原因，令她相當懊惱。

謝忻近年投入國際志工行列、頻繁走訪各國，生活看似充實，卻伴隨著不少未知風險。她回憶曾在柬埔寨服務時，因當地衛生條件惡劣，居民多在路邊如廁、以樹葉清潔，她僅吃了一口與當地孩童分食的麵包，返程後便開始發燒、上吐下瀉，連帶著室友被傳染，落得兩人一起搶廁所的窘境。緊急就醫後更遇上烏龍事件，點滴上竟掛著他人的名字，向護理人員反應，對方反而見怪不怪的態度，嚇得她當場拔針、連夜返台，最終確診為阿米巴痢疾。

謝忻近年投入國際志工行列。（圖／年代提供）

除了柬埔寨，謝忻的祕魯之旅同樣令人印象深刻。熱愛嘗鮮的她，在當地體驗號稱具有壯陽功效的「青蛙汁」。所謂青蛙汁，是將生青蛙以熱水川燙、簡單調味後，直接放入果汁機現榨成汁，一杯要價台幣約3~400元。謝忻僅喝一口便面露難色，形容味道「像爸爸的皮鞋泡在水族箱裡，還長了青苔！」沒想到喝到一半，她感覺牙齒卡到異物，請友人查看，竟發現是青蛙骨頭，讓她當場崩潰。事後更頻頻跑廁所，謝忻也忍不住苦笑：「我就問南美洲的朋友們，這到底要怎麼壯陽！」

同樣發生在祕魯，還有謝忻登上海拔4,000多公尺的科爾卡峽谷的驚險經歷。她原本仗著自己平時有運動習慣，加上事前服用高山症藥物，信心滿滿，甚至連氧氣瓶都未準備。不料因見到老鷹過於興奮，一時忽略情緒起伏是高海拔大忌，高山症症狀在短短12小時內迅速蔓延全身並呼吸困難，心臟痛得像被人緊緊抓住、擰毛巾一般。當周遭旅客紛紛拿出氧氣瓶時，她只能靠著窗戶休息，所幸同行友人察覺她臉色鐵青，立刻遞上急性高山症藥物才得以緩解。



