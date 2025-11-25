謝忻練跑秀完美比例...一抬腿拉筋「春光乍洩」網看呆：流量的視角

娛樂中心／綜合報導

女星謝忻個性相當直爽，深受觀眾的喜愛，熱愛運動的她近來專心投入練跑行程，準備迎戰12月舉辦的台北馬拉松。近日，謝忻和網友分享在基隆中正公園跑步的穿搭，沒想到一抬腿竟春光乍洩，讓網友看了形容是「流量的視角」。

謝忻日前在社群中曬出多張運動美照，表示自己需要先休息一天，雖然內心不願意屈服身體的狀況，但唯有休息「才可以避免惡性循環」，而謝忻從頭上的帽子，到腳上穿的運動鞋都是紫色系的穿搭，用心的配色也受到網友稱讚。

謝忻同色系穿搭被網友稱讚好看。（圖／翻攝自謝忻IG）

其中一張謝忻在石階上拉筋伸展肢體的樣貌，秀出一雙筆直的大長腿，展現完美的身材比例，值得注意的是，謝忻穿著的運動短褲較為寬鬆，沒想到一抬腿疑似露出紫色底褲，面對網友提醒「看到內褲了啦，姐姐」，謝忻則表示「那是內裡」，也有部分網友對於謝忻釋出的福利照感到滿意，激動喊話「我喜歡這種福利」。

謝忻拉筋秀出一雙大長腿。（圖／翻攝自謝忻IG）

