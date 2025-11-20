謝忻「整臉爛掉」怒了！始末全還原：基隆人到底欠了誰

娛樂中心／李汶臻報導

43歲女星謝忻近年逐漸淡出螢光幕、把重心放在馬拉松及健身上，但依舊活躍於社群，並時常在社群分享日常生活。她今（20）日發文提到自己的臉被「這一液體」噴濺到，導致整個全爛掉、長了20顆痘痘，她甚至為此怒喊：「基隆人到底欠了誰！」。





女星謝忻憑藉活潑主持風格走紅，近年逐漸淡出螢光幕。（圖／翻攝自IG@xiexin1127）





個性直爽的謝忻不時就在社群發文，不少發言總能引發大批粉絲共鳴。她今（20）日就在Threads發文抱怨基隆的連日陰雨害到她「整個臉爛掉」。她提到，由於基隆下雨下太久、太潮濕，導致家中盆栽都長了毒香菇。她決定購入微量除菌劑，消滅真菌的威風，￼沒想到真菌被團滅了，她的臉蛋卻遭了殃。

女星謝忻發文分享家中盆栽，怎料噴灑微量除菌劑時卻發生意外插曲。（圖／翻攝自IG@xiexin1127）





在謝忻噴灑門口的茉莉時候，突然一陣妖風夾雨趁機襲來，讓她和門口的茉莉花「角色互換」，藥劑全噴回自己臉上。原本她不以為意，沒想到隔天照鏡子瞬間崩潰，臉上竟爆出近20顆痘痘，讓她忍不住大喊「我要瘋了，我真的要瘋了」，甚至甩鍋天氣怒喊：「基隆人到底欠了誰？」基隆的雨跟風到底憑什麼這麼猖狂？」，但最後又自嘲「是自己笨還拖累天氣」。崩潰的語氣讓粉絲看了哭笑不得，紛紛留言安慰：「完全感受到妳的怒氣，要不要搬來新竹？」、「搬來台中，台中有結界不會下雨」，不過也有人調侃：「這樣算是人憨看面就災嗎？」。

謝忻發文抱怨「整臉爛掉」，真實原因曝光。（圖／翻攝自Threads@謝忻）





原文出處：液體噴濺「謝忻整臉爛掉」怒了！親揭背後真相：基隆人到底欠了誰

