謝忻「臉整個爛掉」超崩潰！狂長20顆痘痘原因曝

43歲藝人謝忻逐漸擺脫昔日不倫風波，近年以正向形象重新獲得大批粉絲支持，時常在社群分享運動、旅遊與生活日常，展現陽光活力的一面。不過，她近日卻無奈宣布「整個臉爛掉」，原因一曝光立刻引發網友討論。

謝忻在Threads貼文透露，因基隆連日降雨，導致家中的盆栽竟長出「毒香菇」，於是她買了微量除菌劑想除掉真菌，沒想到，在門口替茉莉盆栽噴灑時，一陣「妖風夾雨」突然吹來，瞬間讓她與茉莉「角色互換」，藥劑直接噴到臉上。

起初謝忻不以為意，未料隔天臉上竟冒出約20顆痘痘，讓她崩潰喊：「我要瘋了，我真的要瘋了」，哭笑不得，幽默自嘲：「基隆人到底欠了誰？基隆的雨跟風到底憑什麼這麼猖狂？（自己笨還拖累天氣）」。

貼文曝光後，大批網友湧入關心，並給出各種防護建議：：「噴藥時帶活性碳口罩+防疫時期的透明面罩」、「完全感受到妳的怒氣」、「下次噴藥前記得戴好防毒面具」、「長20顆痘痘，天阿」、「搬來台中，台中有結界不會下雨」，也有基隆在地人無奈共鳴：「這一定要習慣的，住了基隆30幾年了」。

