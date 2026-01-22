謝忻3周暴瘦6公斤 「怕死在房間裡」查不出病因

謝忻平時熱愛運動，然而近年健康狀況竟亮起紅燈，一年前無端出現厭食症狀，連喝水都會嘔吐，3個星期暴瘦6公斤。如今聞味道都無法感受，甚至嚴重到無法平躺睡覺，只能坐著入眠，晚上也不敢關門，就怕死在房間裡，至今也查不出原因。

謝忻登上《聚焦2.0》分享在異鄉的驚險遭遇。（圖／年代）

事實上，這並非謝忻第一次掛病號，她在《聚焦2.0》上透露，曾在柬埔寨擔任國際志工，當地衛生條件惡劣，許多居民在路邊隨地解放，當時她僅只是吃了一口與當地小孩分食的麵包，竟產生發燒、上吐下瀉症狀，就連室友也被傳染。哭笑不得的是，緊急就醫時，點滴上竟寫的是別人的名字，反應後護理人員也一副見怪不怪的態度，讓謝忻嚇得拔針逃跑，回台就診才確診是阿米巴痢疾。

廣告 廣告

另一起驚險事件發生在秘魯，謝忻登上海拔4000多公尺的科爾卡峽谷，因為平時就有運動習慣，加上有服用高山症藥物，她原本老神在在，甚至連氧氣瓶都沒準備就上山。未料過程中因為見到老鷹過度興奮，忘記情緒起伏是大忌，短短12小時就高山症發作，呼吸困難，心臟痛得像擰毛巾一般疼痛，所幸同行友人察覺她臉色鐵青，立刻遞上急性高山症藥物才得以緩解。

謝忻經常在社群分享生活，曾透露在挑戰8公里間歇課表的過程中，體力透支，整個人癱軟在跑步機上，「意志在努力地堅持著，但肉體卻很快地不聽使喚。」只是儘管身體出現狀況，她仍沒有放棄，「「儘管近期許多不順遂，也因病痛導致氣息奄奄，但努力地不感傷、不鬆懈、不放棄。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導