謝承均不忍直視替身墜樓 自爆右眼角縫4針「差點就失明」

謝承均（仔仔）、陳珮騏、江國賓、劉書宏、林萱瑜、邱子芯、陳謙文今（2╱7）出席三立8點檔《百味人生》在迪化街舉辦的粉絲見面會，吸引逾3000名粉絲同歡，民視《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚1月20日拍工地動作戲時發生自高樓直接墜地意外，謝承均、江國賓坦言看到新聞很難過，謝承均拍《意難忘》時右眼角還受傷縫了4針，「醫生說再上去一點就失明了」。

談到8點檔工安意外，謝承均直言太多了，譬如1個人在大海裡面游泳、掉下懸崖，「每次武打戲，回去一定到處瘀青，有1次導演在套招的時後整個踢到，早期拍戲真的非常危險，土法煉鋼，這幾年劇組的環境進步很多，而且會特別重視演員、替身的安全，現在動作危險戲安全措施都做的非常好，我每次看到替身，我都會叫他小心一點，他們真的很辛苦，所以昨天看到新聞，那一瞬間我其實不太敢看」。江國賓也說以前也拍武打戲、吊鋼絲，「有時還會被亂拳打到」。呼籲不管哪個行業做任何事都要很小心。

陳珮騏感嘆除了8點檔外，大部分劇組都會有前置作業、送演員上課，「但是8點檔沒有這樣的時間，早期我們也都傻傻的自己這樣摔、拿命在拼，當然年紀大了、會拿翹了，像前陣子有一場戲，劇本寫說要公主抱，我直接說我不要，我必須要保護我自己，有的人受傷回家有人可以照顧，可是我沒有，我是1個人，我連洗澡、吃飯、起床都有困難，你們可以說我難相處或者是我不敬業都沒有關係，但我堅持保護我自己」。

陳謙文提到劇中有一場戲要公主抱林萱瑜的戲，「可是那個角度不好，我們就說真的不行，真的腰會斷，我會讓她跌倒」。林萱瑜也說：「原本導演覺得公主抱，我坐的姿勢可能會好一點，因為我坐在他腿上，後來我說沒關係，我不介意我跨到他身上去，因為這樣起來比較不會有危險。」

公主抱看似輕鬆，但陳珮騏說即使很壯的男生也是會失手，「那天女演員還是摔出去，因為天雨路滑」。謝承均回憶有次抱席曼寧，「我一抱就掉下來了，我被曼寧姊罵翻」。席曼寧頻頻質問：「我很胖嗎？」

回想被謝承均抱著跑的一場戲，陳珮騏說：「那天仔仔還沒有說不抱，我就直接跟導演說『對不起最後1次了，太危險了』，仔仔已經快沒力了，我的精神已經緊繃到一個程度，拍不了那就算了，這一顆再不行，對不起，我不拍了，我就明白講。我也希望觀眾可以理解一件事情，即使以後你看到哪裡好像不夠滿意，對不起，是因為導演不願意用別的鏡頭帶。」

