謝承均拍八點檔險失明！ 遭踢中眼角噴血逢4針

《百味人生》在農曆新年前夕，特別選在迪化街舉辦見面會，超過3千位劇迷爭相圍觀。昨日（6）傳出民視八點檔替身演員墜樓的意外，謝承均也想起過去拍攝時的驚險遭遇，險些差點失明；如今製作單位都相當重視安全措施，與過往不同，動作戲難免有擦傷瘀青，但沒有人希望發生意外，演員也不應逞強。

謝承均透露，早期片場環境土法煉鋼，在拍攝《意難忘》時，曾因為套招沒套好，遭武行踢中眼角，血流如注送院縫了4針。受傷經歷，讓他學到在拍攝動作戲時，自我防範要謹慎，也不要盲目逞強。陳珮騏一旁補充道：「我們不是特技演員，安全一定擺第一。」表示為了防範萬一，年輕時就買了多張保險，連毀容險都有。

v《百味人生》見面會，謝承均（中）談到過去拍攝曾險些失明（圖／小娛樂）

《百味人生》見面會由謝承均、陳珮騏、江國賓、劉書宏、林萱瑜、邱子芯、陳謙文等主要演員出席，戲裡備受關注的CP組合同框掀起高潮。「螢幕情侶」謝承均與陳珮騏、「捷曦CP」陳謙文與林萱瑜、「凡姝CP」劉書宏與邱子芯輪番放閃。

談到戲裡角色挑戰，陳謙文笑稱此次飾演反派角色「驚喜連連」，說自己是渣男加色鬼。情感戲份吃重，每次收到劇本都直呼意想不到，打趣說拍攝強烈激情及其戲份「演到腳都軟」，與好友林萱瑜對戲時仍難免尷尬。

《百味人生》見面會，演員與民眾同樂（圖／小娛樂）

陳珮騏平時會花時間在社群寫下心聲、回應網友留言，她坦言在乎觀眾的聲音，但也希望大家能理性看待角色與劇情，理解幕後創作的不易。江國賓幽默表示，自己在劇中彷彿「月老」，角色有時笨拙、有時深沉，強調人性本就有好有壞，也笑說羨慕年輕演員在劇中的造型與戲路多變。

劉書宏在劇中詮釋深情男子，談到近期社群動態，他表示目前仍在彼此認識階段，對於感情持審慎態度，希望能成為對方心中的好男人。邱子芯則笑說感情裡當然希望美好，但「人不可能完美」，相處與理解才是關鍵。

《百味人生》除夕夜將停播一天，大年初一晚間10點推出過年特別節目，曝光演員戲外大玩遊戲、搶紅包的精彩花絮，陪伴觀眾熱鬧迎新春。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導