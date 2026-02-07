謝承均曝曾遭踢爆眼角「差點失明」 見替身墜落片心驚「不忍直視」

陳珮騏、謝承均出席三立8點檔《百味人生》粉絲見面會，提及拍攝8點檔演員面臨的艱辛環境。李鍾泉攝

民視8點檔《豆腐媽媽》替身演員重摔墜地意外，引發各界對影視工安的高度關注。三立8點檔《百味人生》今日（7日）舉辦粉絲見面會，主演謝承均、陳珮騏、江國賓、劉書宏、林萱瑜、邱子芯及陳謙文齊聚一堂。謝承均長期投身八點檔拍攝，談及近日的工安意外，他感觸良多地透露，早期拍戲環境如同土法煉鋼，自己更曾發生過差點失明的重大意外。

拍《意難忘》 眼角遭踢爆縫4針

謝承均回憶起入行以來的驚險一瞬間，透露當年在拍攝《意難忘》時，曾與武行套招不慎，左眼角直接被踢中，當場血流如注，緊急送醫後縫了4針。他心有餘悸地表示：「醫生說差一點就會失明！」

當時導演甚至直接將受傷的情況寫進戲裡，讓傷痕成為角色的一部分。他坦言，雖然現在劇組環境已比早期進步許多，但這些經歷讓他學會如何在武打戲中自我防範，不再盲目逞強。

目睹墜落影片 驚悚到不敢看

對於近日網路上瘋傳的替身墜落影片，謝承均坦言那一瞬間太過驚心動魄，自己甚至不太敢直視。得知替身演員目前已安全出院，他感到非常欣慰。

謝承均感性表示，替身的職責就是代替演員執行最危險的動作，因此他在片場只要看到替身準備上陣，一定會主動提醒對方小心安全：「他們真的很辛苦，沒人願意發生這種事。」

謝承均提及當年拍攝8點檔險遇失明危機。李鍾泉攝

掉懸崖海泳樣樣來 盼工安升級

入行多年，謝承均經歷過掉懸崖、海泳等各種極端環境，他直言早期的拍攝方式確實非常危險。雖然這幾年劇組對於安全維護已漸趨重視，但他仍期盼環境能持續提升。他強調，這不只是為了演員，更是為了第一線的替身與工作人員，畢竟在追求戲劇張力的同時，生命安全才是絕對不可妥協的底線。



《豆腐媽媽》替身墜樓病床照曝光！ 未婚妻怒控民視輕描淡寫「吐4袋血，沒等到道歉」