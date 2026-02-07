謝承均曾拍打戲「眼角縫4針」險失明！早期土法煉鋼非常危險

謝承均7日出席三立《百味人生》粉絲見面會前受訪。（林奕如攝）

台八替身演員從高台墜落、頭部重摔，引起工安意外的討論，謝承均長期投入台八拍攝，7日和陳珮騏、江國賓、劉書宏、林萱瑜、邱子芯、陳謙文出席三立《百味人生》粉絲見面會，他上山下海都經歷過，像是掉懸崖、海泳等，遇過不少驚險一瞬間，他坦言：「早期拍戲像土法煉鋼非常危險，這幾年進步很多，我覺得整個劇組環境都會很重視演員、替身的安全，沒人願意發生這種事。」

謝承均也分享，有次拍《意難忘》跟武行套招，結果不小心被踢到眼角，左眼縫了4針，醫生說差一點就會失明，後來導演直接把這情況寫在戲裡面，「我覺得這是經驗累積，拍武打戲就知道怎麼防範。」

廣告 廣告

他昨天看到替身墜落的影片，那一瞬間不太敢看，後來聽到替身安全出院替他開心。他說，「替身」就是代替做危險動作，所以每次看到替身拍戲都會提醒小心，他們真的很辛苦。

謝承均拍戲受傷，「眼角縫4針」差一點失明。（林奕如攝）

江國賓提到，昨天看到影片心裡很難過，得知替身恢復出院替他開心，不管哪一個行業做什麼都要小心，在工作時候發生，大家更小心更注意細節可以避免發生。被問自己碰過？他說，「拍武打戲經歷過，有些破皮受傷、亂拳打到難免，像是高處墜落保護措施更要做足。」

更多中時新聞網報導

NBA》雷霆傷兵潮 亞歷山大無緣明星賽

汽車隔熱紙2／28新制 檢驗恐有漏洞

無諾獎怪補助不足 吳誠文斥「瞧不起」