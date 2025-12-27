謝振維接掌國際傑人會新北市會 徐若瑄榮獲「榮譽會友」傳遞平安祝福

【警政時報 包克明／新北報導】國際傑人會新北市會今(27)日舉行會長交接典禮，新任會長由謝振維接任，並於典禮中頒發「榮譽會友」予藝人徐若瑄，肯定其長年以正向影響力回饋社會。由於行程因素，徐若瑄未能親自出席，改由徐若瑄胞姐代為領獎，並透過預錄影片向現場貴賓致意，展現誠意滿滿。

徐若瑄獲頒國際傑人會新北市會榮譽會友，徐若瑄胞姊(右2)代表出席領獎。(記者翻攝)

徐若瑄於影片中表達感謝之意，並祝賀謝振維會長會務推展順利，同時向與會者送上平安與健康祝福。她也分享當前內心最深的期盼，僅用一句話表達，「世界平安，大家平安。」簡單而真切的心聲，引發現場共鳴。

民眾黨立委麥玉珍親自到場祝賀新任會長謝振維。(記者翻攝)

典禮現場冠蓋雲集，政界、社團及文化界人士齊聚一堂，包括民眾黨立委麥玉珍、國民黨社會部主任水雲翔、民眾黨主席特助宋雲飛、台北市議會公關室主任王天勇、新北市議會秘書顏群晃、士林婦女會理事長方鳳山、扶輪社前社長游秋鳳、時代力量前立委高潞以用，以及藝人徐亨、顧婕、棠星琪等人到場祝賀，場面隆重。

新任會長謝振維過去為媒體人出身，後成功轉型投入商業領域，長年累積豐厚人脈與公共事務經驗。(記者翻攝)

新任會長謝振維過去為媒體人出身，後成功轉型投入商業領域，長年累積豐厚人脈與公共事務經驗。他表示，未來將延續國際傑人會「培養品格、提升能力、服務社會」的核心精神，持續深化社會服務與公益行動。

國際傑人會新北市會會長交接典禮暨顧問、幹部授證。(記者翻攝)

國際傑人會新北市會成立於1996年，隸屬國際傑人會體系，近30年來致力於倫理教育、文化推廣及公益服務，疫情期間亦曾實際支援第一線醫護人員。此次頒發榮譽會友予徐若瑄，主辦單位強調，並非著眼於明星光環，而是肯定其長年展現的善意與社會關懷。

徐若瑄於影片中表達感謝之意，並祝賀謝振維會長會務推展順利，同時向與會者送上平安與健康祝福。(記者翻攝)

據了解，徐若瑄近期除積極籌備桃園跨年晚會演出外，亦同步規劃2026年上映的電影《辛亥隧道》及全新迷你專輯，持續在音樂與影像創作領域耕耘。她在繁忙行程中仍不忘傳遞溫暖祝福，也讓這份榮譽更具時代意義。

