謝明璇接任雲林縣政府文化觀光處處長

▲雲林縣政府新任文化觀光處長-謝明璇。（記者劉春生翻攝）

雲林縣政府新任文化觀光處長，經縣長張麗善延攬大埤鄉，前雲林縣議長-歐明憲、長孫媳婦-謝明璇，年青三十四歲優秀青年，世新大學口語傳播學系，曾任空服員擔任藝文執行秘書，既有公關領域及活動規劃，出任文觀處長有相當助益，五日經縣府公布將在一月十六日上任，謝明璇住家大埤鄉西鎮村，祖父謝芳慶曾任兩屆大埤鄉鄉長、大埤鄉農會理事長、鄉代會主席、第四屆縣議會副議長，令尊謝政諭為政治大學教授退休，堪為政書香世家。

雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君於一一五年一月一日陞任副縣長一職，所遺職缺將由與雲林及大埤地區具有深厚生活連結，長期關注地方公共事務的謝明璇接任。

謝明璇畢業於世新大學口語傳播學系，擁有公關領域、活動規劃、統籌執行及跨部門協調的實務經驗；曾任職於航空產業，培養高度紀律、良好臨場反應及應變能力還有團隊合作的重要，對於高壓環境下的溝通與協調具備扎實基礎。而過去兩年多，於雲嘉地區具影響力、指標性之優良企業的社團組織「中華民國義雲會」擔任執行秘書，實際參與會務運作規劃，與企業主直接進行溝通討論，對地方產業脈動與民間需求有更深入的了解和學習。

張麗善縣長表示，感謝陳璧君副縣長過去對文化觀光處的努力與付出，期盼未來新任謝處長能在既有良好的基礎上，傳承並深化文化觀光處的專業與效能，穩健走出新亮點，為雲林注入新的火花。