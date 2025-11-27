謝欣穎分手王柏傑露面了！氣憤談「潑酒」：很過分

謝欣穎出席活動。（圖／記者陳怡伶攝）





藝人謝欣穎與王柏傑因《華燈初上》結識，2021年認愛後經常放閃，未料之後卻不斷傳出情變消息，直到女方9月初出席活動時，才透露已經恢復單身1、2個月。對此，謝欣穎今（27）日出席保養品牌活動，被問到相關問題也回應了。

謝欣穎笑說分手後，有很多事情要做，「把重心放在自己身上，這才是正常的，所以滿舒服的。」至於先前傳出她與王柏傑在楊祐寧婚禮爭吵，「我只是很氣憤覺得那是別人的婚禮，他一定是在現場，我會覺得怎麼會這樣子講不對的事情。」甚至21日林映唯婚禮上，藝人好友們也有討論這件事。

謝欣穎解釋當時就是有人不小心打翻，但怎麼會講到她與王柏傑身上，在場的人全都知道。另外，她提到與王柏傑分手後偶爾還是會聯絡，並沒有交惡，像是狗兒子Cooper生病的時候，「我只是覺得那個新聞真的很過分，好像誰分手後就一定要對立。」



