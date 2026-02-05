謝欣穎勾手王柏傑親解復合真相 套透視薄紗曝床伴

謝欣穎今出席PRADA微風南山開幕活動。黃于珊攝



謝欣穎去年9月證實和王柏傑已經分手2個月，但2人2月2日挽手共撐1把雨傘現身大S（徐熙媛）逝世1周年紀念雕像揭幕儀式而被疑復合，她今晚（2╱5）出席PRADA微風南山開幕活動時澄清：「我們是以朋友的關係一起去。」否認復合。

分手後再合體，謝欣穎與王柏傑的互動備受矚目，她表示：「我真的非常非常感謝小S姊的邀請，讓我跟王柏傑，一起去探望最敬愛的姊姊（大S），就是很思念（她），很不容易可以見到。」

談到近況，謝欣穎透露：「年後我就要進組拍電影，那角色有點困難，所以我每天都在做惡夢，最近都是在做前置作業，那個角色對我來講太超乎我的能力，我很喜歡這個挑戰，我很害怕自己做不來，所以壓力很大。」被問做惡夢時旁邊是否有人呼呼，她笑說：「我的床只有我們家的狗跟我自己。」

廣告 廣告

林奕嵐（左起）、謝欣穎、范少勳同台演繹PRADA當代美學。黃于珊攝

恢單的謝欣穎依然亮麗如昔，今還穿透視薄紗裙露出美腿，她自信地說：「它就是要刻意露性感，但裡面有1件非常安全的可愛橘色小短褲，這就是很意外的搭配，穿搭起來我覺得非常有特色。」

而謝欣穎也大誇身上的PRADA 2026春夏款，「它是用拼接的色塊去呈現它每一層不一樣的厚度，我自己很喜歡這種穿搭，因為它是用一種不合乎邏輯的方式去穿在身上，創造出來很不一樣的感覺，它的顏色非常春夏、有個性，所以這個是今年第一喜歡」。尤其是手上的包包是最喜歡的單品，打算入手1個。

談到過年計畫，謝欣穎說：「因為過完年就會進組，我可能會在過年前好好利用這個時間陪陪家人和我家的狗，因為進組可能1、2個月不能見面，應該是待在家或看家人想去哪就去哪。」

更多太報報導

Jisoo「渴望心跳加速的感覺」 徐仁國陪玩虛擬戀愛

天心分隔韓籍尪331天崩潰 急奔身心科求「給我藥」

袁惟仁20歲愛女爆熱戀 HowZ一夜情回歸純愛