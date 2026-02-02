謝欣穎勾王柏傑到場！大S忌日周渝民、言承旭合體見證紀念雕像揭幕

【緯來新聞網】大S（徐熙媛）今（2日）辭世滿1年，老公具俊曄親自設計紀念雕像選在忌日這天下午2點揭幕，除了家人、不少演藝圈好友都到場見證。令人驚訝當年紅透半邊天的《流星花園》戰友除了言承旭到場外，前男友周渝民（仔仔）也一同現身。此外，傳出分手的謝欣穎與王柏傑也勾著彼此抵達現場。

周渝民（左）和言承旭一身黑到場致意。（圖／記者許方正攝）

周渝民曾與大S愛的高調，但最後無緣走到最後，也各自嫁娶。去年，大S猝逝令人震驚，周渝民現身新戲宣傳，主動突擊對方：「接住我的人好多，我表演不好時，蔡導（蔡岳勳）接住我，我精神不好時，熙媛（徐熙媛）接住我，我很幸運我有很多接住我的人。」一番言論既真誠但也感慨。而他今天和言承旭一起來見證紀念雕像揭幕儀式。

王柏傑（左）和謝欣穎一起到場。（圖／記者許方正攝）

