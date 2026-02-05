謝欣穎勾王柏傑赴金寶山悼大S爆復合 露面鬆口兩人關係

女星謝欣穎去年9月證實與王柏傑分手，結束4年情。不過兩人日前挽著手一同現身大S紀念雕像揭幕儀式，引起外界紛紛猜測兩人是否復合。對此，謝欣穎5日出席時尚活動時，也親自回應了和王柏傑目前關係。

謝欣穎現身時尚活動，親自回應和王柏傑關係。（圖／記者 伍映澄 攝）

謝欣穎和王柏傑分手後，曾在去年12月爆出復合，不過傳聞皆未被證實。沒想到兩人2日被直擊一同到金寶山出席大S雕像揭幕儀式，不僅共撐一把傘，謝欣穎還親密的挽著王柏傑的手，被猜測疑似舊情復燃。謝欣穎稍早現身被問到兩人關係時表示，「我們是以朋友的關係一起去，去探望最親愛的姐姐。」否認復合傳聞。

謝欣穎表示，她和王柏傑是被邀約過去，很感謝小S的邀約，讓她能去探望敬愛且想念的姐姐（大S）。被問及近況，她透露，因為年後要進組拍電影，最近一直在忙前置作業，坦言因為角色挑戰很大，每天都做惡夢，那是否身旁有安慰她的人？ 謝欣穎笑回：「我的床只有我的狗，跟我自己。」

謝欣穎近期為了準備新角色時常做惡夢。（圖／記者 伍映澄 攝）

