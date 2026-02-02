謝欣穎勾舊愛王柏傑！「同撐一傘」現身大S雕像儀式 經紀人曝兩人現狀

娛樂中心／綜合報導

今（2）日是藝人大S（徐熙媛）辭世滿一年的日子，由丈夫具俊曄親自操刀設計的紀念雕像，也特別選在這天於金寶山揭幕。當天家屬與多位親友到場追思，現場氣氛莊重而低調，而已分手的謝欣穎與王柏傑同框現身，也意外引發關注。

揭幕儀式當時天候不佳，下起細雨，謝欣穎與王柏傑撐著同一把傘步入會場。王柏傑提到，過去在他與謝欣穎感情生變時，大S曾主動傳訊關心，那也是兩人最後一次聯絡。他感性表示，雖然平時不常聯絡，但每當自己低潮時，大S總會適時給予溫暖與支持。

謝欣穎去年9月證實與交往4年的王柏傑分手，12月一度傳出復合消息。此次兩人一同出席紀念活動，再度讓外界揣測關係動向。根據《自由娛樂》報導指出，王柏傑經紀人表示，活動核心是緬懷大S，不希望焦點模糊，因此不回應任何感情相關問題，僅表示兩人私下仍維持如家人般的朋友關係，兩人一同現身的原因，經紀人僅低調回應：「沒有想那麼多。」

工作方面，王柏傑近期投入與郭富城合作的新片《老子》，在片中飾演父子角色，為此提前進行多項準備。經紀人補充，這次出席紀念雕像揭幕早在電影開鏡前就已排定行程，並非臨時請假，也坦言他近期工作壓力不小。

