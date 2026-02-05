謝欣穎現身Prada專門店開幕 回應與王柏傑同框傳言、坦言新片壓力大到作惡夢

戲劇女神謝欣穎（中）、演員范少勳（右）及林奕嵐同台演繹 Prada當代美學。

在Prada微風南山專門店開幕活動上，謝欣穎成為全場關注焦點，日前她與王柏傑一同現身已故藝人大S（徐熙媛）紀念雕像揭幕儀式，引發外界對兩人關係的各種揣測。對此，謝欣穎首度回應，坦言十分感謝小S的邀請，「讓我和王柏傑，我們是以朋友的關係一起去。」她表示，當天只是單純去探望最親愛的故人，「很思念她，也很開心能去看看她。」當媒體試圖追問更多細節時，現場公關也隨即出面緩頰，希望將焦點拉回品牌活動本身。

謝欣穎最近因新電影角色壓力很大，天天作惡夢。

談到工作近況，謝欣穎透露自己正投入準備新電影角色，直言難度「有點超乎我的能力」，甚至因此感到壓力爆棚，「真的很怕作不來，現在每天晚上都在作惡夢。」被問到作惡夢時是否需要人安慰，她則笑著回應：「我的床只有我們家的狗跟我自己。」一句話巧妙化解話題，也展現她一貫的率真個性。

范少勳被稱讚今天帥得很時尚，開心狂比愛心。

同場出席的 范少勳近來因感冒尚未痊癒，仍帶著些微鼻音，笑說一度聞不到味道、味覺也變遲鈍，「趕快好，不然吃年菜沒有味覺就太沒意思了。」他透露過年打算帶媽媽外出走走、拜拜放鬆心情；至於情人節，則計畫挑選包款送給老婆，在家簡單吃頓飯慶祝。他主演的影集《凶宅專賣店》播出後反應不俗，范少勳也笑說會在家和老婆一起追劇，「有沒有抱著看？只有抱怨，不要爆雷。」

林奕嵐想嘗試獨旅，還沒決定目的地的她想去海邊避寒。

林奕嵐則分享截然不同的過年安排，透露將首度嘗試「獨旅」，希望到海邊避寒、轉換心情。她表示近期正好處於休息調整階段，也預告年底將有新戲與觀眾見面，請大家拭目以待。

