謝欣穎病了「好不了」 談薛仕凌捲閃兵：他應該也很難過

女星謝欣穎今（27）日以ㄧ襲純白禮服出席保養品牌活動，感覺瘦了不少，她也分享近況，透露前陣子生了一場「好不了的感冒」，接著又換狗寶貝Cooper得皮膚病，讓她非常心疼。而好友薛仕凌捲入閃兵爭議，她也回應了。

活動上，謝欣穎除了分享保養秘訣外，也表示最近忙著趕拍戲，好友劉品言在19日平安生下女兒，謝欣穎也笑說有看到，但還沒有時間去關心對方，「有點分身乏術，現在也很少在用社群，有太多事情要做，不想要被手機綁架。」

另外，謝欣穎在《我們與惡的距離2》與薛仕凌合作，對方捲入閃兵風波，謝欣穎坦言有看到新聞，但沒有過多關心，「他應該知道我會關心他，因為我覺得出那樣的事情，他應該也很難過，我們本來不是會常聯絡的人，但如果見到面，兩個眼神對到，他就知道我在關心他。」



