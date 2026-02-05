謝欣穎薄紗透視裝性感現身！「同框分手半年王柏傑」被問復合回應了

謝欣穎5日出席時尚活動。（鄧博仁攝）

謝欣穎5日出席時尚活動，下半身透視薄紗造型現身，一登場便向大家拜年「新年快樂」，她形容是不是刻意營造的「小露性感」，而是直接了當地要展現性感，但內裡搭配了安全又可愛的橘色小短褲，「所以其實非常安全，是一個很意外、但穿起來很有特色的搭配。」

談到近況，謝欣穎透露，即將進組拍攝電影，正密集進行角色的前置準備與課程訓練，她也不諱言，因角色難度高、心理壓力不小，近期幾乎天天做惡夢，「每天都在做噩夢。」所幸家中毛孩成了她最溫柔的陪伴，「我的床上都有我們家的狗陪我一起睡。」

謝欣穎一身層次鮮明的春夏造型出席。（鄧博仁攝）

日前她也現身悼念「大S」徐熙媛紀念雕像揭幕儀式，並被拍到和去年9月分手的王柏傑共撐一把傘，被問及此事時，謝欣穎語氣低調而感性，表示非常感謝小S的邀請，讓她能與王柏傑以「朋友」的身分一同前往探望，「去那邊其實就是很思念，有些情緒不太適合多說。」

至於過年計畫，謝欣穎表示，之後將進組拍片，接下來1、2個月幾乎無法自由活動，因此希望趁過年好好陪伴家人，「應該就是待在家，看家人想去哪裡就一起。」

范少勳今出席時尚活動，談到過年行程，范少勳沒有特別安排遠行，而是選擇帶媽媽到住家附近走走，享受簡單卻踏實的相處時光。他也提到，前陣子感冒，因為鼻塞一度失去味覺，讓過年吃年菜少了不少樂趣，「不然吃年菜其實很有意思。」語氣中帶點無奈，也笑說身體狀況恢復後，才真正感受到食物的美好。

即將到來的情人節，他同樣走低調路線，預計和老婆在家裡簡單吃個飯，還會挑一樣PRADA的小物當作心意。近期主演的話題作品《凶宅專賣店》反應熱烈，范少勳表示自己也會在家追劇，至於太太看劇的反應？他則打趣稱，反而不是被嚇到，要他抱緊，而是會一直嗆：「不要暴雷。」

同場的林奕嵐也分享自己的近況，透露一直很想嘗試獨自旅行，卻還沒有真正自己出發過，目前正考慮找個海邊避寒的地方。她表示現在正處於休息期，暫時沒有新作品推出，但也預告年底將有新戲與大家見面。

