謝步智觀點》全國出賣他一人! 馬杜洛眾叛親離 政治盟友、軍方、友邦都背叛

委內瑞拉總統馬杜洛與押送他的美國武裝人員。 圖：翻攝自 X《Power to the People》

[Newtalk新聞] 美軍三角洲特種部隊當地時間 1 月 3 日凌晨，突然衝進委內瑞拉首都加拉加斯，逮捕了委國總統馬杜洛與其夫人，震驚了全球。

美軍聲稱，此次共動員了 150 架戰機，轟炸了委國的雷達與發電站等 7 處設施，癱瘓了委軍的防守，在沒遭遇甚麼抵抗的情況下，順利的抓捕到了首要目標馬杜洛。

被外界稱為「三角洲部隊」的美軍單位被視為美國特種作戰體系中戰力最頂尖的存在。 圖：翻攝自 騰訊新聞@翰林冷知識

一開始，大家都覺得美軍實在太神勇了，嚇得委軍癱瘓無法動彈，才能這麼迅雷不及掩耳地完成任務。但後來，越來越多的真相接連浮出水面 :

廣告 廣告

原來，馬杜洛的政治盟友早就背叛馬杜洛，跟美國密商好了；

原來，委國軍方早就下達了「不抵抗」的最高機密命令，才讓美軍行動這麼順利；

原來，原本挺馬杜洛的友邦，也跟美國條件交換好了，讓馬杜洛下台。

馬杜洛向來不得民心，如今又被政治盟友、軍方、友邦給集體「利益交換」了，真是全國出賣他一人。

美國咆哮者電子戰機 3 凌晨出動，癱瘓了委內瑞拉軍隊的電戰系統。(示意圖) 圖:翻攝自騰訊網

政治盟友羅德里格斯兄妹 數月前就與美密謀

在馬杜洛被捕之後，委內瑞拉大法官迅速任命德爾西·羅德里格斯出任代理總統。羅德里格斯何許人? 她是馬杜洛的副總統，她哥哥是豪爾赫·羅爾赫，是馬杜洛的長期政治盟友、現任國會議長。

美國《全國廣播公司》（NBC）6 日報導，據 2 知情人士透露，在抓馬杜洛之前，美國官員已經與委內瑞拉副總統德爾西·羅德里格斯及其兄弟進行了數月的秘密討論。而白宮也早就認定德爾西是「美國可以接受的人選」。

雖然德爾西一上任就說委內瑞拉不是美國的殖民地、美國必須歸還馬杜洛等話，川普也隨後嗆說要 : 「打到委內瑞拉聽話為止」。但事後證明，這兩個根本在唱雙簧，目的在暫時安撫委內瑞拉各方勢力，其實，他們早就暗通款曲，事先串謀好了。

川普扶植羅德里格斯掌權，作為回報，她也將成為美國在委內瑞拉的傀儡政權。

委內瑞拉副總統德爾西·羅德里格斯宣誓繼任代總統，其兄(中)以國會議長身分進行監誓。 圖 : 翻攝自騰訊新聞

軍方密令不抵抗

在馬杜洛被抓的時候，為何委內瑞拉幾十萬全副武裝的軍隊，竟然像「集體癱瘓」了一樣，眼睜睜看著總統被擄走?

為何委國的 Su-30MK2 戰機沒起飛，反艦導彈沒發射，S-300、山毛櫸、鎧甲等防空系統沒反應，連最基本的單兵肩射飛彈，都沒有攻擊低空飛過的美軍直升機群? 這樣的全國統一「不發一彈」，證實軍中有出賣馬杜洛的內鬼。

委內瑞拉Su-30MK2 戰機為委空軍王牌。 圖：翻攝自騰訊新聞@零度

最近，委內瑞拉陸軍預備役少校愛德格·佩雷拉的一番話，總算把這層窗戶紙捅破了：原來，軍方早就接到了絕密的「不抵抗」指令。

這份「不抵抗」令絕不僅僅是為了「避免美軍全面入侵」，背後更冰冷的現實是，委國軍方早就跟白宮做好了利益交換，用馬杜洛一人來換取軍方既有利益的保障，只不過「換個 CEO」而已，自己照樣能夠升官發財，軍頭們何樂而不為?

對白宮而言，這是拿委國資源來換取美軍的安全與對委國的控制，根本是無本生意，削翻了。

面對美國的軍事威脅，委內瑞拉軍方也開始運轉，在國內各處部署俄羅斯「山毛櫸」防空系統。 圖：翻攝自 @DI313_ X 帳號

詭異的戰死數目字 古巴軍人死得比委軍還多

據古巴與委內瑞拉官方聲明顯示，美國 3 日對委內瑞拉發動軍事侵略，兩國共有 55 名軍人陣亡。另有統計顯示其中古巴陣亡 32 人，委軍陣亡 23 人。

古巴軍人竟死得比委軍還多，不仔細看，我還以為美國入侵的其實是古巴，不是委內瑞拉。

古巴於 6 日公佈了 32 名陣亡軍人名單，這 32 人全為馬杜洛的貼身護衛，他們在美軍攻入馬杜洛住處外圍時集體英勇戰死。他們為什麼這麼奮力對抗美軍，因為，他們是外國人，沒接到「不抵抗」命令。

委軍主要擔心，非我族類、其心必異，若事先通知這些古巴人了，反而會洩漏風聲，讓馬杜洛有了防範，不利「大業」。再者，反正是外國傭兵嘛，戰死了就戰死了，孤兒寡母不在國內，不會來哭天搶地的；況且，戰死了就不用發餉了，政權更迭後更可順勢賴掉撫恤金，還省了一筆開銷。

保護委內瑞拉總統馬杜洛安全的貼身保鑣、古巴黑黃蜂部隊。 圖 : 翻攝自 X / US Homeland Security

友邦賣爛武器? 還出席代總統就職典禮

在羅德里格斯的代總統宣誓就職典禮上，中國與俄羅斯的大使赫然在列，表示美、中、俄已經達成利益交換，中、俄承認新政權的成立。

在這次美軍的入侵行動中，中國賣給委內瑞拉，號稱能鎖定隱形戰機的 JY-27A 與 YLC-8E 雷達竟然沒發出預警，成了全球的笑柄。

中國雷達真的這麼爛? 連美軍 150 架戰機這麼龐大的機群都完全看不到？ 我覺得還有另外的可能，它們可能事前就遭到破壞故障了；或者，是在美軍入侵前被導彈炸掉了；不然，就是在美軍入侵時被關掉了電源。畢竟，委國軍方是有高層內鬼在幫助美軍的。

委內瑞拉從中國買的JY-27A反隱型雷達 圖 : 翻攝自浮沉歐羅巴

還有一個未證實的說法，中國事前知道美軍將動手，但不知道確切時間，因此派了一個特別外交使團去委內瑞拉，告知馬杜洛他被身邊的人背叛了，要他快點逃，中國願意提供逃亡管道，但馬杜洛沒有同意，認為他還能掌控局面，還可以繼續負隅頑抗，才落得現在的下場。

成也蕭何、敗也蕭何! 馬杜洛的崛起靠的是身邊的親信、朋友，如今他也被同一批人集體出賣，可見一切利益至上，失去權勢獨裁頭子的下場，將是如何的寂寞淒涼。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》美抓馬杜洛 中俄丟大臉 新門羅主義嚇到拉美 未來戰場在這裡….

謝步智觀點》「正義使命」美中台都怕擦槍走火! 解放軍為「這2事」找下台階

有消息稱，中國代表很可能在與馬杜洛(右)會面時，提出協助馬杜洛逃離委內瑞拉的建議，但卻遭馬杜洛本人親口拒絕。 圖：翻攝自 @satireorcry1 X 帳號