謝步智觀點》北約2年後「腦死」? 美政策劇變 NSS如「分手信」 歐洲怒了
[Newtalk新聞] 白宮於 12 月 5 日正式發布《2025年國家安全戰略》（NSS-2025），被外界解讀為川普政府在冷戰後外交政策上的一次重大轉向，被形容為美國自建國以來最具爭議與危險的官方文件之一。
報告批評歐洲經濟影響力下降、人口減少及主權弱化，並指責超國家機構與政策可能損害民主。文件首次將歐盟視為潛在威脅，北約的擴張政策也遭到批評，文件僅泛泛提及集體防禦，未直接確認第五條承諾。美國批評歐洲國家不民主，竟還將歐盟視為威脅，這份戰略宣言簡直不輸「分手信」。
美國近來頻頻向歐洲釋出強烈訊號，要求北約歐洲成員國在 2027 年前接管大部分常規防務，否則美國可能會停止參與部分北約協調機制。此舉顯示，美歐之間的軍事責任分配正面臨重大重新調整。
此外，美國國務卿盧比歐近日刻意缺席北約外長會議，也被視為華府冷落北約的另一項警訊。
美國已在撤軍中
美國北約高級指揮官阿萊克西斯·格林克維奇表示，歐洲「不需要那麼多美軍」駐防，即便美軍縮編，歐洲仍「完全可以過得很好」。他的言論伴隨著川普政府的新戰略將更多軍力轉往印太，美國已於上月自羅馬尼亞撤出 800 名士兵，成為首波調整的象徵。
美國急著撤兵，連軍武裝備都跳樓大拍賣，擬以象徵性 1 美元的價格，向波蘭出售 250 輛將從歐洲撤出的美軍退役斯特瑞克（Stryker）裝甲運兵車。
北約2年後恐腦死
北約目前最大的問題，是防衛指揮系統過度依賴美國，指揮、後勤、遠程火力等關鍵領域仍高度依賴美國開發的系統。一旦美國 2 年後撤出，北約無法短期複製美國的高階情報與情監偵能力，恐將陷入「腦死」的狀態。
其實，單論陸地與海上的軍力，北約的實力並不弱。北約前副參謀長米歇爾·雅科夫列夫將軍強調，歐洲海軍的護衛艦數量已超過美國海軍，坦克、火砲及戰鬥機數量皆為美國的 2 倍。
他的核心觀點是，歐洲擁有足夠的工業和物質基礎支撐自衛，但缺乏「即使沒有美國也能戰鬥」的意識與勇氣。他指出，法國、波蘭等國已建立強大軍隊，且各國步兵營數量多於美國。雅科夫列夫強調，歐洲完全有能力保衛國家，但無法像美國那樣發動遠距戰爭。
歐洲各國徵兵、買武器 積極自救
德國聯邦議院近日通過志願兵役制，預計自 2026 年 1 月起 對全體 18 歲公民進行徵詢意願調查，男性須填寫，女性則為自願。德國目前約有 18.2 萬名現役人員，政府計畫一年內增加 2 萬人，並在 2030 年代初將兵力提升至 26 萬人，配合約 20 萬預備役。
除德國外，丹麥也擴大徵女兵，還延長兵役的役期。法國的民調也顯示年輕人贊同恢復徵兵體制。
除了徵兵，就是加強對戰爭做準備，多個俄羅斯的歐洲鄰國也開始加強各自的軍備部署。其中，與俄陸地邊境超過 1,300 公里的芬蘭就宣布，將退出《渥太華公約》，並重新在邊境地區部署反步兵地雷，同時也計畫將國防支出提高至 GDP 的 3% 。
另外，波羅的海 3 國的愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛也分別做出了類似的決定，充分展現出準備應對俄羅斯威脅的決心。
丹麥最近宣布要購買 16 架 F-35 戰機，挪威計畫再購置 2 艘德國製潛艇，並向英國購買了 5 艘 26 型護衛艦，以增強海上及陸上作戰能力。此舉顯示北歐國家正加快軍備現代化步伐，以因應區域安全挑戰。
川普背棄盟友 歐洲要這樣反制
美國的《2025年國家安全戰略》被認為是最危險的文件，原因在於它首次公開批評歐盟、削弱北約、將歐洲極右翼政黨提升為「官方夥伴」，並允許俄羅斯擴大勢力範圍，擺明了不願再支持烏克蘭，而絕大多數的歐洲國家認為，是烏克蘭在前線替北約抵擋了普丁侵略了歐洲的野心，因此力挺烏克蘭是歐盟不變的外交政策。
美國不再支持烏克蘭、也不願重申遵守北約憲章第五條的共同防禦條約，讓歐洲國家警覺必須對美國給予一些警告。
《華爾街日報》近日披露，若美國總統川普最終選擇放棄對烏克蘭的支持，並在安全議題上向俄羅斯讓步，歐洲多國正密切考慮以極端手段回應，包括採取被形容為「核選項」的金融報復措施，其中最具破壞性的即是大規模拋售各國政府持有的美國國債金額可能高達數兆美元。
此舉若成真，恐導致美元急貶、銀行系統資金緊縮、借貸成本飆升，甚至可能引發比 2008 年金融危機更為嚴峻的衝擊。一位歐洲知名經濟學家向《華爾街日報》直言，若歐洲集體採取此策，「其後果可能是美國近代史上最強烈的外部金融打擊」。
川普如此背棄承諾，棄盟友如敝屣，甚至還去擁抱北約的敵人俄羅斯，著實讓歐洲寒心。未來，由法國總統馬克宏所倡議的「歐洲自主」聲浪會越來越高，美國與歐盟的裂縫會愈來越大，世界秩序將再面臨重新洗牌。
