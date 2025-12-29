謝步智觀點》川普竟當「魔鬼代言人」逼澤連斯基割地 歐「志願聯盟」將再捍衛烏

當地時間 28 日，美國總統川普邀請烏克蘭總統澤連斯基率領的代表團前往海湖莊園，就俄烏局勢展開談判。 圖：翻攝自 @SavchenkoReview X 帳號

[Newtalk新聞] 烏克蘭總統澤連斯基又到美國開會了，上次，10 月 17 日，美國總統川普以送烏克蘭「戰斧」導彈為由，把澤連斯基騙到白宮，狠狠地威逼利誘，要烏克蘭屈服於俄國的條件，割讓整個頓巴斯。

今天 12 月 29 日，川普又充當了俄羅斯總統普丁的「魔鬼代言人」，在佛羅里達州的川普私人產業海湖莊園，替俄國強迫烏克蘭軍隊退出頓巴斯。

川普在與烏克蘭會談的前一小時，跟普丁通電話「請益」。之後他又明顯倒了向普丁，除了怪烏軍攻擊俄羅斯害死許多人命之外，甚至在公開記者會上當面嗆澤連斯基說 : 如果烏克蘭今天不簽美國所訂下的「和平協議」，明天就會喪失更多的土地。

在與澤連斯基談判的會議開始前 1 小時，美國總統川普(左)先致電俄羅斯總統普丁。 圖：翻攝自 @rainbow78521 X 帳號

普丁愛在和談前猛攻 「雙管齊下」逼烏屈服

川普會說這話不是沒有道理，因為就在海湖莊園舉行美烏「和平協議」談判的前兩天，俄羅斯使用了包括 40 枚導彈和 519 架無人機對烏克蘭基輔地區的基礎建設發動聯合打擊。

此外，烏東地區的戰況持續猛烈，除了眾所周知的紅軍城外，俄軍也宣稱佔領了扎波羅熱的軍事要地胡里艾伯勒。看來，共產黨的打法都一樣，中國解放軍當年也是利用美國介入調停，跟國軍「談談打打」，結果徹底擊垮了蔣介石的軍隊。只不過，這次換成俄軍的兵力比烏軍強大許多。

這樣軍事與談判的「雙管齊下」，若在戰事不利時，可讓俄軍喘一口氣；如果戰事順利，更可在談判桌上逼烏克蘭屈服，俄國可獲得更多的好處。

俄羅斯軍隊在潛入紅軍城與扎波羅熱的軍事要地胡里艾伯勒升俄國旗，企圖透過「打卡」行為打心理戰，但死傷慘重。 圖：翻攝自新‧二七部隊 軍事雜談

俄烏和談進度95% 卡在這2關鍵點

川普聲稱，這次美國與烏克蘭協議的「20點和平計畫」，以達成了目標的 95%，只卡在 2 個關鍵點 :

第一，對烏克蘭的和平保障。澤連斯基要求美國提供停戰後的確切和平保障，並且，這保障還需美國國會的立法通過，來確保會貫徹執行。白宮則聲稱，這項新的立法保障將是「白金標準」的保障協議。

不過，川普翻來覆去的個性眾所周知，一旦烏克蘭簽下了「和平協議」，美國國會也通過了對烏的保障協議，川普若來個「不副署」，或「副署」後消極執行，誰也拿他沒辦法。

烏克蘭能真正依賴的，只有歐洲所提供的軍事協助。北約深知，烏軍是在前線替歐洲國家抵抗俄羅斯，一旦烏克蘭戰敗，普丁大帝下一步要侵略的，就是北約國家。

俄羅斯要求烏軍完全退出盧干斯克與頓涅茨克的烏東頓巴斯土地，目前烏軍仍掌控15%的頓巴斯地區。 圖 : 新頭殼製作

第二，雖然烏軍仍然控制著頓巴斯地區約 15% 的領土，但普丁要求烏軍全面退出，這無異於讓烏克蘭割讓土地。

澤連斯基表示，烏克蘭憲法不允許割讓領土，最多只能像克里米亞一般，「事實上承認」目前的俄佔地區，但不承認那是俄羅斯領土。

此外，川普要烏軍全面從戰線上後撤 5 公里，澤連斯基也認為，單方面要求烏軍後撤並不公平，俄國也應該「鏡像」行動，同樣從前線撤退 5 公里，來劃出「軍事緩衝區」，但這點遭到普丁的嚴詞拒絕。

烏軍近期持續與俄軍交戰，並在庫皮揚斯克、紅軍城、扎波羅熱以及赫爾松等多個地區取得戰果。 圖：翻攝自 @AllEvansichuan X 帳號

歐洲「志願聯盟」將再挺烏送暖

澤連斯基在堅持原則，撐過川普和普丁的威逼利誘之後，將再回到歐洲，參加一月在巴黎舉行的「志願聯盟」會議，接受歐洲國家的送暖。

法國總統馬克宏表示，這次會議將明訂每個參與國家的分工與責任。「對烏克蘭的和平保障已經有明顯的進程，這些保障將形成公正且長存和平的基石。」馬克宏說。

北約持續援助烏克蘭，讓俄軍難以突破戰線。圖為俄烏戰爭示意圖。 圖：翻攝自 騰訊網 一國之君歷史研究

在美國五角大廈於 12 月 4 日公布「國家安全策略」( National Security Strategy, NSS 2025 ) 之後，美國棄歐的心態已昭然若揭，歐洲已明顯意識到美國很可能將不再是「盟友」，歐洲的安全必須自己來負責。

拜登時期的美國國務卿布林肯近日則表示，川普現在的核心策略是「G2」( 美、中兩個超級強國 )，甚至是「三極」( 美、中、俄 )，這些國家只重視自己的核心利益，不管、甚至會侵害其他國家、地區的利益與和平，這是全球所有國家都必須小心面對的。

