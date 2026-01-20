謝步智觀點》歐洲美國「離婚」中! 川普併格陵蘭恐只是幌子 真正目的是「這個」…

美國總統川普稱要吞併或向丹麥購買格陵蘭，以加強對北極地區的控制。 圖：翻攝自 X NEXTA

[Newtalk新聞] 美國總統川普 2.0 上台之初，講了要把加拿大、格陵蘭和巴拿馬運河放入他的「購物車」併入美國版圖，剛開始，大家都認為他在說笑，除了惹來當事國的抗議外，沒太多人把他當一回事。

直到他對全球大徵稅，搞到世界經濟大亂，還在今年初入侵了委內瑞拉，抓走了人家的總統馬杜洛，各國才被嚇到，驚覺他是認真的。

尤其是在抓了馬杜洛後，川普又嗆聲說要併吞格陵蘭，這引起了歐洲國家極大的憤怒，甚至舉行聯合軍演，表態要保護丹麥的主權完整。

要知道，格陵蘭是丹麥地的屬地，丹麥是北約的一員，美國更是北約的老大。依據北約憲章第五條，同盟國有共同防禦的義務。現在，同屬「盟邦」的老大突然要吞併其中小弟的家產，其他成員國該「共同防禦」誰呢?

針對美國川普政府試圖掌握格陵蘭一事，多個歐洲國家派遣部隊前往格陵蘭舉行聯合演習，試圖保衛格陵蘭的主權。 圖：翻攝自 騰訊網 包明說

川普要「強娶」格陵蘭，可來文的、也可來武的。文的就是花錢買，只要價錢合理，雙方你情我願，大家都沒話說；武的就是派軍隊，那可就麻煩大了。

北約一旦鬧內鬨，自己人打自己人，鬧事的又是老大，沒人可以制止，那這個維護歐洲安全的組織就會土崩瓦解。問題在於，在俄羅斯大帝普丁的虎視眈眈下，沒有美國相挺的歐洲，該如何保護自己?

歐洲要與美國「離婚」了 建沒有華盛頓的「華盛頓集團」

根據《政治新聞網》( Politico ) 的報導，在與川普關係急遽惡化之際，歐洲正考慮組建一個替代北約的新安全聯盟。而烏克蘭憑藉其龐大的軍隊，發達的無人機、飛彈產業與豐富的實戰經驗，可成為這個聯盟的關鍵主導之一。

傳出這個以「志願聯盟」國家為主幹的歐洲各國已自行建立排除美國的祕密群組「華盛頓集團」，以維持歐洲團結。

沒有華盛頓的「華盛頓集團」? 這新組織命名還真是有趣。未來這個組織將保持 10 萬常備兵的規模，如北約一樣，共同守護成員國的安全。

丹麥目前已向「格陵蘭」部署 F-16 戰機。 圖：擷取自 Rainbow7852

格陵蘭倒底有何重要 讓川普非要不可?

川普像小朋友一樣，連番吵鬧就是要定了格陵蘭，那格陵蘭到底有甚麼重要的?

川普說併了格陵蘭就不必和中、俄做鄰居，美國可以更安全。假的，美國阿拉斯加的小代奧米德島與俄羅斯的大代奧米德島之間僅相隔約 3.8 至 4 公里，冬季結冰時甚至可步行跨越。兩國早就是鄰居了。

川普又說，格陵蘭周邊常有中俄艦艇、潛艇在周遭出沒，危及北極圈安全。假的，丹麥證實，這周邊至少 10 年沒見到中、俄艦艇。

格陵蘭位處俄羅斯和美國之間飛彈最短飛行路線上。 圖 : 翻攝自Google 地圖

川普說，美軍佔領格陵蘭，防止被其他國家入侵，可提供周邊國家更好的安全保障，也可預防中、俄飛彈攻擊美國本土。這話半真半假，中、俄飛彈要攻擊美國本土，的確經過北極圈是最短路徑。

但美國在格陵蘭早就有皮特菲克空軍基地了，且根據 1951 年簽署的協議，美軍還可以幾乎不受任何限制地部署軍隊。既然可以這麼自由「進出」，又何必一定要佔領? 況且，美國在歐洲有這麼多的軍事基地，中、俄要入侵格陵蘭，部隊一動就被發現阻止了，又豈是易事。

我唯一想的到的是，格陵蘭有豐富的稀土礦藏，這才是美國亟需的。根據最新報告，格陵蘭有價值 4.4 兆美元的稀土、石油、瓦斯、金子和自然礦產，真是懷璧其罪。

北美防空司令部設在格陵蘭的皮圖菲克的太空基地。 圖：翻攝自 X

奪取格陵蘭 恐是川普列解歐洲的幌子

美國《有線電視新聞網》( CNN ) 分析，川普對格陵蘭的強硬表態，被外界視為可能撕裂西方團結的新變數。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）即表示，當川普威脅對反對美國接管格陵蘭的歐洲 8 個盟友祭出高額關稅時，「中國和俄羅斯一定樂在其中」。

因北約被莫斯科視為阻礙領土擴張與重拾蘇聯式影響力的關鍵障礙，長期以來，分化美國與歐洲、削弱西方陣營一直是克里姆林宮的重要戰略目標，而川普併吞格陵蘭的主張，恰巧迎合了普丁的需求。

況且，美軍若入侵格陵蘭，也為俄羅斯近 4 年來侵略烏克蘭的行為提供了最佳辯護，既然美國自己都這樣，那就沒人可以譴責我。其背後支撐的精神主軸為「實力 ( 拳頭 ) 就是真理!」

此外，歐洲國家人多嘴雜，也並不是那麼團結。歐盟裡最不合群的「黑羊」匈牙利，其總理歐爾班就阻擋歐盟對格陵蘭的聯合聲明。而歐爾班的「同志」，捷克的巴比斯政府，也拒絕力挺丹麥。

東歐的匈牙利總理歐爾班(左)，斯洛伐克總理費科(中)與捷克總理巴比斯這三國領導人被認為立場相近，恐形成歐盟的「黑羊集團」。 圖：翻攝自 X《 The Other Side Media》

瞧不起又背棄歐洲 川普小心來自國內的怒火

北約每年都需要美國政府出錢來維護歐洲的安全，在川普眼中，這些伸手要錢的歐洲國家如同乞丐，打從心底瞧不起他們，多次揚言要退出北約，並且已經開始進行部分撤軍。

現在，川普不但高唱「門羅主義」要背棄歐洲，還要去吞併格陵蘭，更要對站出來反對的歐洲 8 國課以高關稅，不僅讓歐洲群情激憤，連美國國內的共和黨人都看不下去。

日前多個歐洲國家先後派兵進駐格陵蘭，試圖展示對該地主權的支持，但相關行為卻被川普視為「對美國的挑釁」，並引發華盛頓當局的激烈報復。圖為將從格陵蘭撤回的德軍士兵。 圖：翻攝自 騰訊網 追著大事跑的人

要知道，美國成立之初，主要的人種是歐洲白人，白人仍是目前美國政壇的主流，而他們對歐洲的感情，也比跟世界其他國家更加來的親密。

有多名共和黨高層就私下警告川普，美軍若真的對格陵蘭島採取軍事行動，川普的總統生涯恐將就此終結。

隨著北極地緣政治緊張升溫，丹麥近日已將陸軍士兵部署至格陵蘭島進行實兵演習。 圖:翻攝自X帳號@rainbow78521