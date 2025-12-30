新頭殼

謝步智觀點》「正義使命」美中台都怕擦槍走火! 解放軍為「這2事」找下台階

Newtalk新聞 文/謝步智
中國人民解放軍東部戰區 29 日啟動代號為「正義使命－2025」的聯合軍事演習，自即日起在台灣海峽及台灣島周邊多個方向展開。 圖：翻攝自 微博
中國人民解放軍東部戰區 29 日啟動代號為「正義使命－2025」的聯合軍事演習，自即日起在台灣海峽及台灣島周邊多個方向展開。 圖：翻攝自 微博

[Newtalk新聞] 從 29 日開始，中國解放軍東部戰區對台進行「正義使命-2025」環台軍演，第一天就有 130 架戰機與 14 艘船艦擾台，創下單日擾台的最多數量。第二天，30 日，中國對台灣海域進行實彈射擊，從福建平潭島發射兩波，對台灣南、北發射共 27 枚疑似 PHL-191 箱式火箭，使用 300-370 毫米彈藥，射程達 150-370 公里，史上落點最接近台灣本島。

台灣國防安全研究所的鍾志東認為，這次演習範圍比中共以往的軍演更逼近台灣領海與領空，尤其在台灣南部屏東半島南端，操演區已進入 24 海浬，甚至直逼 12 海里邊緣，很明顯地在壓迫台灣。

解放軍東部戰區表示，正義使命-2025 的演練內容，涵蓋海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控以及外線立體懾阻等多項科目，整體設計明顯指向多軍種聯合作戰與快速轉換戰備狀態。換言之，就是演練在高強度的模擬狀態下，快速的封鎖並壓制台灣的戰力。

解放軍PHL-191箱式火箭。 圖 : 翻攝自解放軍報
解放軍PHL-191箱式火箭。 圖 : 翻攝自解放軍報

為這兩件事，解放軍必須找台階下

解放軍這次的「正義使命-2025」軍演，有其不得不進行的理由，因為最近發生與台灣有關的 2 件大事，讓中共軍方必須作出反應與表態，以免被中國民族主義煽起的怒火，反撲到自身。

  1. 高市早苗「台灣有事」言論

日本首相高市早苗在上任後突然拋出了「台灣有事」的言論，暗示若中共武力犯台，日本自衛隊不得不介入戰局。這個表態徹底激怒了北京，不但要求高市道歉並撤回言論，還發動各式各樣的制裁逼高市低頭。但高市內閣認為沒這個必要，就連美國總統川普打電話相勸也沒用。中國在無可奈何的情況下，只能找台灣出氣。

  1. 美國宣布新一波對台軍售

美國宣布對台約 110 億美元的軍售案，不但包含了海馬斯系統，還有厲害的 ATACMS 導彈。北京雖然在 30 日宣布制裁了美國 20 家軍火商與 10 名企業高管作為報復，但解放軍是無法跟美軍比腕力較勁的，只好再來吃台灣豆腐。

MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）也列在這波美國對台軍售中。 圖：翻攝自 X
MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）也列在這波美國對台軍售中。 圖：翻攝自 X

解放軍趁機「由演轉戰」? 北京尚未準備好

許多軍事專家擔心解放軍會不會趁機「由演轉戰」? 趁機攻打台灣，這倒是有點多慮了，畢竟，演習與入侵其規模與動員力仍是有很大差距的，從目前的資訊看來，解放軍並未動員到足以入侵台灣的規模。

此外，美國政府近日公布最新中國軍力報告，指出解放軍目標在 2027 年前建立對台的絕對軍事優勢，具備武力攻台能力，並可能採取包含軍事威懾、聯合火力打擊演習、封鎖以及直接武力犯台等 4 種手段。反向解讀這意思就是，在 2027 以前，解放軍的攻台準備仍不足。

還有就是解放軍領導階層的整肅與動盪，中國國家主席習近平才剛整肅完 9 位軍方高階將領，層次之高，直達中央軍委副主席、武警頭頭等，撤換了一堆軍方最高層領導，就連這次主導「正義使命-2025」軍演的東部戰區司令楊志斌，都才正式「補實」上任僅僅一周，要他主導侵台恐怕會很吃力。

中國解放軍東部及中部兩大戰區司令員22日同時宣布「補實」，原東部戰區代理司令員楊志斌及曾在今年9月擔任抗戰勝利80周年閱兵總指揮的中部戰區空軍司令員韓勝延，兩人晉升上將並分別接掌面對台海的東部戰區與護衛首都的中部戰區。 圖：翻攝「微博」解放軍報
中國解放軍東部及中部兩大戰區司令員22日同時宣布「補實」，原東部戰區代理司令員楊志斌及曾在今年9月擔任抗戰勝利80周年閱兵總指揮的中部戰區空軍司令員韓勝延，兩人晉升上將並分別接掌面對台海的東部戰區與護衛首都的中部戰區。 圖：翻攝「微博」解放軍報

防擦槍走火 北京事先通知了美、台?

對中國這次的「突襲」對台軍演，川普表現得很輕鬆，他說他也不認為習近平真的會攻打台灣。他一點都不擔心這件事，且中國海軍已在該區域軍演 20 年。

不過，美軍持續關注這次軍事演習動態，30 日，一架美軍 P-8A「海神式」反潛巡邏機被發現在台灣周邊海域活動，執行偵察與監控任務。

此外，美軍 RC-135V/W「鉚接聯合」電子偵察機自 29 日起，同時在未開啟 ADS-B 訊號的情況下，接近中國沿海地區進行情報蒐集行動，專責蒐集雷達、通訊與火控系統等電磁參數訊號。

「鉚接聯合」（RC-135V Rivet Joint）電子偵察機。 圖：翻攝自 X
「鉚接聯合」（RC-135V Rivet Joint）電子偵察機。 圖：翻攝自 X

面對中共環台軍演，總統賴清德除了嚴厲譴責解放軍並隨時聽取國軍報告外，還要國人放心，表示台灣不會主動挑起兩岸爭端。有趣的是就連中國似乎也有意無意的在壓這次環台軍演的新聞。「正義使命-2025」一度從微博熱搜上「消失」，可見北京也不希望事件熱到難以掌控。

雖然川普說習近平沒告知他演習的事情，但不代表中、美幕僚之間沒有層層轉達。我個人認為，美台領導人都對中共軍演表現出「從從容容、游刃有餘」的態度，很可能是收到了來自北京的照會，表示這只是場大戲，不要擦槍走火，衍生不必要的事端。

在這次環台的軍演中，國防部的諸般應對表現得還算不錯。至於國防部講的「授權國軍第一擊」，我覺得那應是事先看到了解放軍底牌，才敢拍胸講出這麼「豪氣干雲」的話來。

