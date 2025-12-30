謝步智觀點》「正義使命」美中台都怕擦槍走火! 解放軍為「這2事」找下台階
[Newtalk新聞] 從 29 日開始，中國解放軍東部戰區對台進行「正義使命-2025」環台軍演，第一天就有 130 架戰機與 14 艘船艦擾台，創下單日擾台的最多數量。第二天，30 日，中國對台灣海域進行實彈射擊，從福建平潭島發射兩波，對台灣南、北發射共 27 枚疑似 PHL-191 箱式火箭，使用 300-370 毫米彈藥，射程達 150-370 公里，史上落點最接近台灣本島。
台灣國防安全研究所的鍾志東認為，這次演習範圍比中共以往的軍演更逼近台灣領海與領空，尤其在台灣南部屏東半島南端，操演區已進入 24 海浬，甚至直逼 12 海里邊緣，很明顯地在壓迫台灣。
解放軍東部戰區表示，正義使命-2025 的演練內容，涵蓋海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控以及外線立體懾阻等多項科目，整體設計明顯指向多軍種聯合作戰與快速轉換戰備狀態。換言之，就是演練在高強度的模擬狀態下，快速的封鎖並壓制台灣的戰力。
為這兩件事，解放軍必須找台階下
解放軍這次的「正義使命-2025」軍演，有其不得不進行的理由，因為最近發生與台灣有關的 2 件大事，讓中共軍方必須作出反應與表態，以免被中國民族主義煽起的怒火，反撲到自身。
高市早苗「台灣有事」言論
日本首相高市早苗在上任後突然拋出了「台灣有事」的言論，暗示若中共武力犯台，日本自衛隊不得不介入戰局。這個表態徹底激怒了北京，不但要求高市道歉並撤回言論，還發動各式各樣的制裁逼高市低頭。但高市內閣認為沒這個必要，就連美國總統川普打電話相勸也沒用。中國在無可奈何的情況下，只能找台灣出氣。
美國宣布新一波對台軍售
美國宣布對台約 110 億美元的軍售案，不但包含了海馬斯系統，還有厲害的 ATACMS 導彈。北京雖然在 30 日宣布制裁了美國 20 家軍火商與 10 名企業高管作為報復，但解放軍是無法跟美軍比腕力較勁的，只好再來吃台灣豆腐。
解放軍趁機「由演轉戰」? 北京尚未準備好
許多軍事專家擔心解放軍會不會趁機「由演轉戰」? 趁機攻打台灣，這倒是有點多慮了，畢竟，演習與入侵其規模與動員力仍是有很大差距的，從目前的資訊看來，解放軍並未動員到足以入侵台灣的規模。
此外，美國政府近日公布最新中國軍力報告，指出解放軍目標在 2027 年前建立對台的絕對軍事優勢，具備武力攻台能力，並可能採取包含軍事威懾、聯合火力打擊演習、封鎖以及直接武力犯台等 4 種手段。反向解讀這意思就是，在 2027 以前，解放軍的攻台準備仍不足。
還有就是解放軍領導階層的整肅與動盪，中國國家主席習近平才剛整肅完 9 位軍方高階將領，層次之高，直達中央軍委副主席、武警頭頭等，撤換了一堆軍方最高層領導，就連這次主導「正義使命-2025」軍演的東部戰區司令楊志斌，都才正式「補實」上任僅僅一周，要他主導侵台恐怕會很吃力。
防擦槍走火 北京事先通知了美、台?
對中國這次的「突襲」對台軍演，川普表現得很輕鬆，他說他也不認為習近平真的會攻打台灣。他一點都不擔心這件事，且中國海軍已在該區域軍演 20 年。
不過，美軍持續關注這次軍事演習動態，30 日，一架美軍 P-8A「海神式」反潛巡邏機被發現在台灣周邊海域活動，執行偵察與監控任務。
此外，美軍 RC-135V/W「鉚接聯合」電子偵察機自 29 日起，同時在未開啟 ADS-B 訊號的情況下，接近中國沿海地區進行情報蒐集行動，專責蒐集雷達、通訊與火控系統等電磁參數訊號。
面對中共環台軍演，總統賴清德除了嚴厲譴責解放軍並隨時聽取國軍報告外，還要國人放心，表示台灣不會主動挑起兩岸爭端。有趣的是就連中國似乎也有意無意的在壓這次環台軍演的新聞。「正義使命-2025」一度從微博熱搜上「消失」，可見北京也不希望事件熱到難以掌控。
雖然川普說習近平沒告知他演習的事情，但不代表中、美幕僚之間沒有層層轉達。我個人認為，美台領導人都對中共軍演表現出「從從容容、游刃有餘」的態度，很可能是收到了來自北京的照會，表示這只是場大戲，不要擦槍走火，衍生不必要的事端。
在這次環台的軍演中，國防部的諸般應對表現得還算不錯。至於國防部講的「授權國軍第一擊」，我覺得那應是事先看到了解放軍底牌，才敢拍胸講出這麼「豪氣干雲」的話來。
更多Newtalk新聞報導
川普當面恐嚇澤連斯基! 現在不屈服達成協議 烏將損失更多領土
巴拿馬反中! 深夜悍然拆除華人抵巴紀念碑 中國怒了 要求究責並復原
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 71
吳慷仁跟曹西平10年前組過男團！ 慟回憶：還被他唸
曹西平30日傳出猝死，隨後乾兒子Jeremy證實，享壽66歲。乾兒子透過社群喊話，希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為在法律上他不沒有親屬關係，無法處理曹西平的後事。消息傳開後，震撼演藝圈，吳慷仁也發了一則悼念文提到，他曾跟曹西平出過專輯。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 5
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 10 小時前 ・ 9
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 13
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 32
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 11 小時前 ・ 3
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 2 小時前 ・ 40
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 6
曹西平走了…他曾說「這一刻都忘不掉」 揭開藏了20年的心結！生前最深遺憾曝光
資深藝人曹西平於昨（29日）深夜傳出在家中辭世，享年66歲，消息曝光後震撼演藝圈。回顧曹西平的人生，他在犀利直率的外表之下，長年承受著一段鮮少被外界真正理解的痛楚——母親於2005年驟然離世，成為他此後20多年始終無法放下的心結。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 10
他45歲提早退休、20年後真心勸：一定要有自住房「避免退休金花光要做到3件事」
多數人在剛離開職場時會準備一筆退休金，確保起碼幾年內生活無虞。但隨著退休生活不斷展開，坐吃山空的日子令人焦慮，尤其當碰到如意外、疾病、子女需求等緊急狀況，必須動用計畫外的資金時更是如此，該如何應付才能讓退休生活不致因缺錢而陷入困頓無繼？Yahoo奇摩房地產 ・ 15 小時前 ・ 21
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 16 小時前 ・ 6
曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」風靡全台，沒想到29日傳出深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。不過律師張正勳給出「現實版本」，坦言最終結果可能無法如曹西平所願，感嘆「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」民視 ・ 12 小時前 ・ 21
曹西平相驗結束 乾兒子缺授權無法領體
曹西平遺體今天下午相驗，歷時約30分鐘離去，雖然乾兒子Jeremy 吳男上網喊話，希望家屬授權，不希望相驗破壞遺體，也引出曹西平前三嫂龍千玉協助，協調三哥授權Jeremy辦理後事，但由於Jeremy並非親屬，口頭授權無效，檢方要求提供家屬親簽的委託書，才開出死亡證明書，發還遺體讓Jeremy領取，接自由時報 ・ 8 小時前 ・ 25
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 7 小時前 ・ 9
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 11
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 11
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 43
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7