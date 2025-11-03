謝步智觀點》粉碎俄將軍令狀! 烏最高將領都上前線反攻 普丁「見笑轉生氣」(未完 勿上架)
[Newtalk新聞] 俄軍參謀長格拉西莫夫此前被俄羅斯總統普丁逼著下了軍令狀，要在 11 月 1 日前包圍紅軍城，拿下這個烏東戰略重鎮，普丁還高興地大邀西方記者，要一起「見證」這個自俄烏戰爭爆發以來的「偉大勝利」，但結果事與願違，俄軍並未達成他們在戰場上設定的目標，格拉西莫夫還私下勸記者不要來了。
普丁鎖定的烏東 3 城不但沒順利攻下，烏軍在多布羅皮利亞的反攻，還殲滅了俄軍 1,200 多人，這讓普丁大為震怒。
紅軍城未被合圍 烏軍戰線為崩潰
普丁誤聽軍報，以為烏東紅軍城、季米特洛夫和庫皮揚斯克烏軍「被包圍」，但結果並非事實。根據國際戰爭研究所 ( ISW ) 報告顯示，俄軍增兵 1.1 萬卻推進緩慢，每日數百傷亡，僅小股滲透，無法形成包圍。《路透社》稱，夏季攻勢僅控 0.4% 烏領土。
格拉西莫夫 8 月初向普丁承諾，烏克蘭武裝部隊的烏東防禦將在未來 2-3 個月內崩潰，最遲在 11 月 1 日，但期限已滿，離包圍紅軍城仍有一大截差距。
維也納新城軍事學院的專家馬庫斯·賴斯納（Markus Reisner）評論說，實際上烏克蘭軍隊的戰線並未被俄軍突破，俄軍也沒有能力包圍烏克蘭的部隊。
紅軍城情勢依然嚴峻
庫皮揚斯克北部現已成為空戰與無人機的重點戰區，俄軍奪取該市約 1/5 的地區，利用無人機對烏方後勤線進行轟炸；烏軍則以反制無人機和巡飛彈攻擊切斷俄軍補給。
另一方面，紅軍城（Pokrovsk）戰況依舊緊張。雖然烏軍總參謀部否認外界流傳的「被包圍」說法，但至少已有 200 名俄軍精銳部隊滲透進入市中心。烏軍情報部門指出，俄軍滲透部隊已遭烏方情報總局（GUR）與特戰單位「徹底粉碎」，不過消息並未獲得證實。
俄方消息則顯示，部分被包圍的俄軍單位接獲「勝利或死亡」的命令，被要求不惜代價奪取沃爾昌斯克（Vovchansk）。雖然烏軍努力守住每道防線，但俄軍不惜人命代價，不斷發起人肉衝鋒，也讓防守的烏軍疲於奔命。烏東目前被猛烈攻擊的這 3 城守衛戰，情勢依然緊繃。
烏將親上前線 布達諾夫「黑鷹」突襲隊立功
烏東 3 城戰況告急，烏克蘭最高將領們也紛紛趕赴前線穩住局面。烏軍總司令瑟爾斯基親自趕到戰況最激烈的紅軍城，指揮部隊對抗俄軍一波又一波的進攻。
此外，烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）中將也親自率領特戰隊執行空降行動，搭乘多架黑鷹直升機突入俄方宣稱已控制的地區，並成功奪回紅軍城以北的羅丁斯克（Rodynske）部分區域。
布達諾夫被視為烏克蘭軍方最具象徵性的人物之一，曾 3 度在戰場受傷，其中一次被地雷炸傷、彈片仍留體內。烏克蘭媒體形容他是「膽識過人的真英雄」，在現代戰爭中極少見到情報首長親自帶隊深入敵陣。
烏軍三道戰線穩守國土
為何人數占優的俄軍，始終無法突破烏軍的防線？答案隱藏在烏軍的「三道防線」戰術中 :
第一層戰術是無人機偵察與情報共用。烏軍通過無人機實現了全天候、全方位監控，每個營配備 6 架偵察無人機，監控範圍擴展至 20 公里。這些無人機通過星鏈系統即時傳輸資料，結合 AI 分析，精準預測俄軍的進攻方向。
第二層戰術是無人機與砲兵的協同打擊。無人機不僅負責偵察，還直接參與戰鬥：攻擊俄軍車輛，鎖定坦克和炮兵陣地，引導烏軍砲兵精準打擊。這迫使俄軍加快行動速度，最終進入烏軍佈設的地雷區。
第三層戰術針對俄軍的後勤補給線。烏軍利用光纖無人機和巡飛彈遠端打擊俄軍的彈藥庫、運輸車隊和後勤中心，切斷俄軍的補給鏈條，使俄軍的砲兵火力難以持續，進攻節奏陷入混亂。
普丁不想和談 只想消滅烏克蘭
西方情報早就分析，俄羅斯總統普丁從來不打算和談，一心只想消滅烏克蘭，因為除非烏克蘭願意大幅割讓土地，否則和談只會傷及普丁的顏面，更有可能造成國內反對勢力反撲，危及他的政權，所以即使俄羅斯已耗到財力快崩潰，至少 6 個州以上出現嚴重財政赤字，普丁仍逼將領下軍令狀，全力進攻。
美國總統川普雖然多次對俄國下達最後通牒，限期俄羅斯在一定期限內進行和談，但都被普丁施計閃過，不斷拖延，弄到川普也沒轍，甚至還不時反過頭來，要求烏克蘭總統澤連斯基要配合普丁開出的割讓國土條件。
但澤連斯基心中清楚，今日若聽話割讓烏東 4 州，普丁在修整重建軍武之後，仍會像當年吞併克里米亞一樣，繼續攻擊烏克蘭，直到烏克蘭完全滅亡為止。普丁只有在一個狀況下會真正坐下來和烏克蘭講和，那就是俄軍全面戰線挫敗，不但沒佔到烏克蘭土地，還讓烏軍攻入俄國本土，逼近莫斯科之時。
更多Newtalk新聞報導
謝步智觀點》川普35國和平峰會大戲落幕 引內戰與以巴再戰 加薩變煉獄
謝步智觀點》入侵北約領空＋聯合軍演 普丁真正目標是「這裏」 恐引爆三戰
其他人也在看
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 12 小時前
LaLaport、新光三越都輸它！台北最強百貨公司排名，冠軍食物美味、外國人必逛
台北向來是全台最具代表性的時尚購物重鎮，無論是想和親朋好友逛街、看電影，還是想要一個人享受寧靜的午茶時光，台北各大商城都能滿足不同客群的需求。《網路溫度計DailyView》本次透過輿情分析軟體《KE食尚玩家 ・ 3 天前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 13 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 11 小時前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 1 天前
范姜、粿粿、王子三方聲明滿天飛！網紅律師：但這三人有一共識
范姜、粿粿、王子三方聲明滿天飛！網紅律師：但這三人有一共識造咖 ・ 1 天前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
擅闖豬場清消！台中嚴懲動保處人員 醫嗆「再騙啊」：還是禮拜天誰信？
台中非洲豬瘟疫情進入關鍵階段，原定11月7日可望解除豬隻的禁宰禁運令，不過農業部長陳駿季昨（2）日下午在記者會指出，中市府卻在未和中央應變中心告知的情形下，擅自前去案場清消，斥責「作為魯莽」。台中市政府坦言是動保處人員誤解指令所致，將嚴懲相關人員。對此，杜承哲醫師就發文怒轟台中市政府，質疑昨日是禮拜天，竟然有員工「自己進去消毒」不合理。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
跳水／史上最糗！中國全運會跳水選手「垂直落水」吞0分
體育中心／李明融報導中國全運會近日盛大展開，當中奧運跳水冠軍全紅嬋再現「水花消失術」奪冠成為最大焦點，然而跳水項目還是出現超糗一幕，今天（3日）舉行男子團體3公尺跳板比賽中，代表山西隊出賽的趙冬與陳敬煒在第二跳時出現重大失誤，趙冬因走板踏偏未能起跳，身體垂直落入水面，最終該動作被判「0分」，也是本屆全運會跳水項目第一個零分成績。FTV Sports ・ 6 小時前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
謝侑芯猝死現場9顆「愛他死」 醫：1錠多種成分增猝死風險
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝死案，警方在案發現場搜獲9顆可疑藍色藥錠，初步研判為搖頭丸「愛他死」（Estacy）。醫師指出，現今這類合成物質常將多種成分製成一顆藥丸。中天新聞網 ・ 7 小時前
世界大賽》「道奇毀了棒球」？ 今年世界大賽證明了恰恰相反
洛杉磯道奇昨（2日）在Rogers Centre擊敗多倫多藍鳥，奪下2025年世界大賽冠軍、寫下睽違緯來體育台 ・ 13 小時前
護理女神謝侑芯成「浴缸裸屍」魂斷異鄉！黃明志竟落跑 警攔下回房見屍
「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，驚爆歌手黃志明在場，警方搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，當場遭捕。黃明志否認涉毒，繳納保釋金後獲釋，不過整起案件疑點重重，當地媒體更指出，22日中午案發後，黃明志撥打MERS999後，就離開酒店，最後是遭警方攔住，押回房間。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
國小畢旅遊日本「5天5千元」！行程表曝光 達人給6建議：小學生沒興趣
高雄岡山區和平國小規劃明年3月畢業旅行，行程表出爐，目的地是日本大阪、京都5天4夜，最令人稱羨的是費用只要5千元。校長林世偉證實，因這屆學生只有15人，家長會長主動提出國旅改出國，50萬元差額由會長和顧問自掏腰包贊助。不過行程曝光後，日本旅遊達人林氏璧就給出6大建議，供家長、老師參考。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
世界大賽／G7追平砲英雄明年確定退休 下季是否當道奇？網：必須留他
道奇2日奪下世界大賽冠軍完成連霸，也意味著2025年大聯盟賽季正式告一段落，季末道奇共有7人將成自由球員，其中在G7的9局上敲出追平轟的羅哈斯（Miguel Rojas）也是其中1人。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
「4G吃到飽」恐被下架 王鴻薇警告NCC了
[NOWnews今日新聞]行動電話電信方案攸關民生議題。國民黨立委王鴻薇今（3）日直指，遠傳與台灣大哥大從本月開始，全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦，目前市場觀望，中華電信也...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
重見陽光！高溫將回到3字頭 氣象署曝「這天」回暖
即時中心／廖予瑄報導中央氣象署今2日指出，受到東北季風與水氣影響，週三（5日）前北部與東部地區仍偏濕涼，甚至有可能會整天降雨；但從週四（6日）起，東北季風將逐漸減弱，北台灣氣溫可望明顯回升；週六、日（8、9日）時氣溫更有機會回到3字頭高溫。民視 ・ 1 天前
從小跟班到道奇王牌！ 山本由伸世界大賽3勝 堪比巨怪強森
今年世界大賽的MVP，是日本投手山本由伸！他在7場世界大賽中3度登板，結果拿下3勝，防禦率更低到只有1.09。這樣的成績，幾乎能和名人堂投手「巨怪」強森，在2001年世界大賽的表現相提並論。去年轉戰美國職棒大聯盟，山本已經從大谷翔平的小跟班，躍升為道奇的絕對王牌。TVBS新聞網 ・ 1 天前
國民黨將上演殘酷的現實 他揭：侯友宜卸任時，就是跟政壇說再見之日
台灣政壇話題不斷，電商企業家486先生陳延昶近日撰文分析，殘酷的現實即將在國民黨內上演：「侯友宜的卸任之路，很可能就是他政治生命的句點」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前