謝步智觀點》粉碎俄將軍令狀! 烏最高將領都上前線反攻 普丁「見笑轉生氣」(未完 勿上架)

烏軍黑鷹突襲部隊進入紅軍城，殲滅滲透俄軍。 圖 : 翻攝自烏克蘭國防部

[Newtalk新聞] 俄軍參謀長格拉西莫夫此前被俄羅斯總統普丁逼著下了軍令狀，要在 11 月 1 日前包圍紅軍城，拿下這個烏東戰略重鎮，普丁還高興地大邀西方記者，要一起「見證」這個自俄烏戰爭爆發以來的「偉大勝利」，但結果事與願違，俄軍並未達成他們在戰場上設定的目標，格拉西莫夫還私下勸記者不要來了。

普丁鎖定的烏東 3 城不但沒順利攻下，烏軍在多布羅皮利亞的反攻，還殲滅了俄軍 1,200 多人，這讓普丁大為震怒。

烏克蘭「Omega」特戰部隊釋出新畫面，顯示俄軍在羅丁斯克附近遭重創。 圖：翻攝自 X @NOELreports

紅軍城未被合圍 烏軍戰線為崩潰

普丁誤聽軍報，以為烏東紅軍城、季米特洛夫和庫皮揚斯克烏軍「被包圍」，但結果並非事實。根據國際戰爭研究所 ( ISW ) 報告顯示，俄軍增兵 1.1 萬卻推進緩慢，每日數百傷亡，僅小股滲透，無法形成包圍。《路透社》稱，夏季攻勢僅控 0.4% 烏領土。

格拉西莫夫 8 月初向普丁承諾，烏克蘭武裝部隊的烏東防禦將在未來 2-3 個月內崩潰，最遲在 11 月 1 日，但期限已滿，離包圍紅軍城仍有一大截差距。

維也納新城軍事學院的專家馬庫斯·賴斯納（Markus Reisner）評論說，實際上烏克蘭軍隊的戰線並未被俄軍突破，俄軍也沒有能力包圍烏克蘭的部隊。

烏軍近日在羅丁斯克北部及紅軍城近郊進行反攻，擊毀多處俄軍陣地。 圖：翻攝自 ISW

紅軍城情勢依然嚴峻

庫皮揚斯克北部現已成為空戰與無人機的重點戰區，俄軍奪取該市約 1/5 的地區，利用無人機對烏方後勤線進行轟炸；烏軍則以反制無人機和巡飛彈攻擊切斷俄軍補給。

另一方面，紅軍城（Pokrovsk）戰況依舊緊張。雖然烏軍總參謀部否認外界流傳的「被包圍」說法，但至少已有 200 名俄軍精銳部隊滲透進入市中心。烏軍情報部門指出，俄軍滲透部隊已遭烏方情報總局（GUR）與特戰單位「徹底粉碎」，不過消息並未獲得證實。

俄方消息則顯示，部分被包圍的俄軍單位接獲「勝利或死亡」的命令，被要求不惜代價奪取沃爾昌斯克（Vovchansk）。雖然烏軍努力守住每道防線，但俄軍不惜人命代價，不斷發起人肉衝鋒，也讓防守的烏軍疲於奔命。烏東目前被猛烈攻擊的這 3 城守衛戰，情勢依然緊繃。

烏軍總司令瑟爾斯基（右二）親上紅軍城前線指揮作戰。 圖：翻攝自 X

烏將親上前線 布達諾夫「黑鷹」突襲隊立功

烏東 3 城戰況告急，烏克蘭最高將領們也紛紛趕赴前線穩住局面。烏軍總司令瑟爾斯基親自趕到戰況最激烈的紅軍城，指揮部隊對抗俄軍一波又一波的進攻。

此外，烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）中將也親自率領特戰隊執行空降行動，搭乘多架黑鷹直升機突入俄方宣稱已控制的地區，並成功奪回紅軍城以北的羅丁斯克（Rodynske）部分區域。

布達諾夫被視為烏克蘭軍方最具象徵性的人物之一，曾 3 度在戰場受傷，其中一次被地雷炸傷、彈片仍留體內。烏克蘭媒體形容他是「膽識過人的真英雄」，在現代戰爭中極少見到情報首長親自帶隊深入敵陣。

烏軍多架黑鷹直升機突然進入紅軍城，放下突擊部隊攻擊滲透俄軍。 圖 : 翻攝自熊熊講堂

烏軍三道戰線穩守國土

為何人數占優的俄軍，始終無法突破烏軍的防線？答案隱藏在烏軍的「三道防線」戰術中 :

第一層戰術是無人機偵察與情報共用。烏軍通過無人機實現了全天候、全方位監控，每個營配備 6 架偵察無人機，監控範圍擴展至 20 公里。這些無人機通過星鏈系統即時傳輸資料，結合 AI 分析，精準預測俄軍的進攻方向。

第二層戰術是無人機與砲兵的協同打擊。無人機不僅負責偵察，還直接參與戰鬥：攻擊俄軍車輛，鎖定坦克和炮兵陣地，引導烏軍砲兵精準打擊。這迫使俄軍加快行動速度，最終進入烏軍佈設的地雷區。

第三層戰術針對俄軍的後勤補給線。烏軍利用光纖無人機和巡飛彈遠端打擊俄軍的彈藥庫、運輸車隊和後勤中心，切斷俄軍的補給鏈條，使俄軍的砲兵火力難以持續，進攻節奏陷入混亂。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）中將近日親自抵達頓涅茨克州的紅軍城戰場。 圖：翻攝自 X

普丁不想和談 只想消滅烏克蘭

西方情報早就分析，俄羅斯總統普丁從來不打算和談，一心只想消滅烏克蘭，因為除非烏克蘭願意大幅割讓土地，否則和談只會傷及普丁的顏面，更有可能造成國內反對勢力反撲，危及他的政權，所以即使俄羅斯已耗到財力快崩潰，至少 6 個州以上出現嚴重財政赤字，普丁仍逼將領下軍令狀，全力進攻。

美國總統川普雖然多次對俄國下達最後通牒，限期俄羅斯在一定期限內進行和談，但都被普丁施計閃過，不斷拖延，弄到川普也沒轍，甚至還不時反過頭來，要求烏克蘭總統澤連斯基要配合普丁開出的割讓國土條件。

但澤連斯基心中清楚，今日若聽話割讓烏東 4 州，普丁在修整重建軍武之後，仍會像當年吞併克里米亞一樣，繼續攻擊烏克蘭，直到烏克蘭完全滅亡為止。普丁只有在一個狀況下會真正坐下來和烏克蘭講和，那就是俄軍全面戰線挫敗，不但沒佔到烏克蘭土地，還讓烏軍攻入俄國本土，逼近莫斯科之時。

俄軍參謀長格拉西莫夫(右)向總統普丁保證11月1日拿下紅軍城 如今跳票。 圖 : 翻攝自火星數據研究所

俄軍已集結約 1.1 萬兵力，從西、南、北三面圍攻紅軍城。 圖:翻攝自冲哥瞰天下