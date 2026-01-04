謝步智觀點》美抓馬杜洛 中俄丟大臉 新門羅主義嚇到拉美 未來戰場在這裡….
[Newtalk新聞] 從當地時間 3 日凌晨 1 點 50 分起，美軍發動「絕對信心行動」 ( Operation Absolute Resolve )，出動至少 150 架軍機，突襲了委內瑞拉至少 5 處的軍事基地，在癱瘓了該國防空系統後，直升機出動，載特種部隊直抵委國首都，活捉總統馬杜洛，整個行動只花了 2 小時 20 分鐘。
中俄武器丟大臉 中國史團倉皇逃難
美軍從去年八月起就在委國外海集結，至今約四個月終於採取了軍事行動，委國軍方為何在此次攻擊中沒發射半枚導彈、戰機也沒升空?
先來看看美國突襲軍機的陣容，包括 : F/A-18EF 超級大黃蜂、F-22、F-35、甚至每家可帶 24 枚巡航導彈的 B-1轟炸機，這些全都是美軍戰力最強的戰機。
這些戰機群由 E-2 「鷹眼」預警機統合協調，加上 EA-18「咆哮者」電子戰機癱瘓對方電戰系統，打得委軍毫無還手之地。
再來看看委內瑞拉，在雷達防禦系統方面，委國從中國引進了 JY-27 反隱形雷達等大量軍事裝備。在之前的空中對峙中，委國聲稱中製 JY-27 雷達一次鎖定了 5 架美軍 F-35，把美軍逼退；結果在此次第一波電子戰中，JY-27 雷達慘遭美軍致盲，地面重裝備因缺乏制空權掩護，紛紛遭到摧毀或遺棄。
此外，委國從俄羅斯進口了大量的 S-300、山毛櫸、鎧甲等導彈防禦系統，還有多架 S-30KM 戰機與反艦導彈，結果也都形同虛設。俄羅斯前防長紹伊古還曾因為建設委國防空系統有功，接受了馬杜洛的贈勳，如今成了國際軍武的大笑話。
更加丟臉的是，就在美軍突襲的前一天，中國使團還和馬杜洛碰面，表達了中國的強力支持，美軍突襲後，中國使團倉皇逃離委國首都，狼狽至極，顯示中國事前完全不知道川普會動手。
入侵別國抓元首 美國還有這兩前例
美國侵略別人國家，還抓了人家總統，這次並非先例。之前巴拿馬、伊拉克也都遭到這樣的入侵。
1989 年 12 月 20 日，時任美國總統布希下令美軍以「正義之師行動」逮捕時任巴拿馬總統諾瑞加，並扶植親美的新總統恩達拉上台，理由是諾瑞加輸入大量毒品到美國。
2003 年，美、英以伊拉克發展大規模毀滅性武器 ( WMDs ) 為由，已美軍為主，聯手攻入伊拉克，在年底抓到時任伊拉克總統海珊 ( Saddam Hussein )。海珊於 2006 年 12 月 30 日被伊拉克特別法庭判處死刑與秘密地點絞死。但事後美軍完全沒有找到所謂的「大規模毀滅性武器」。
這 3 次入侵，除了巴拿馬是真正因為反毒外，對伊拉克與委內瑞拉的侵略，其實都是為了地下的寶藏—石油。
伊拉克盛產石油大家早就知道了。但擁有全球最大石油儲量的，卻是委內瑞拉。委國石油藏量如此豐富，卻未被大量開採，原因在於當地石油雜質含量大，需要更好的提煉技巧，單憑委國的能力，開採量有限；但如果是美軍佔據了這些礦產，加上美國提煉頁岩油的技術，就能大量開採、大發利市了。
川普甚至在抓住馬杜洛的第一時間說要派石油公司進駐，毫不掩飾其貪婪嘴臉。畢竟，美軍武力強大，委內瑞拉又弱，「小孩」拿了珍寶，難免不受「大人」的覬覦，甚至謀害。
任命「聯合總督」 川普意在併吞?
俄烏戰爭，美國只是任命了調停特使，但入侵委內瑞拉，川普卻已任命美國國務卿盧比歐為委內瑞拉的「聯合總督」，代表著實際治理，絲毫不掩飾他吞併委國資產的野心。
但委國已任命代理總統，委國軍隊也尚未表態投降，馬杜洛的盟友們仍然控制著委內瑞拉，盧比歐這個「聯合總督」目前恐怕只能隔空上任。
雖然目前反對派已聲稱準備接管政府，民眾也上街頭示威，未來委國軍方的態度將是重點，若軍方上街鎮壓民眾，除非美軍地面部隊立即攻入，整個國家將現腥風血雨，委內瑞拉人民的苦難，尚未結束。
新門羅主義 中美洲各國領袖心慌慌
美國在去年底發表了「國家安全戰略」( National Security Strategy， NSS 2025 )，脫歐返美的規劃震驚全球。歐洲國家紛紛大罵川普在搞「新門羅主義」棄北約盟友於不顧。
這次的入侵委內瑞拉，就是川普「新門羅主義」的第一砲，敲打親中、親俄的拉丁美洲政權領袖們。
接下來最恐慌的，莫過於墨西哥與古巴這兩國了。墨西哥總統辛鮑姆被川普指控庇佑販毒集團，如同另一個馬杜洛；而長期反美的古巴在美國抓了馬杜洛後，也被美國國務卿盧比歐嗆 : 「如果我住在哈瓦那，身處政府，我會十分擔心」。
辛鮑姆已經忍不住跳出來嗆 : 「如果世界不能團結起來反抗川普，那每個人都將成為(美國)目標，並且注定毀滅。」
而拉丁美洲國家如 : 巴西、智利、哥倫比亞、烏拉圭等，也都表態反對川普入侵委內瑞拉。
川普的挑戰還沒完 未來戰場在聯合國
川普下令入侵委內瑞拉，還抓了人家總統，其實是嚴重委反國際法的，目前只獲得了阿根廷 (總統是有阿根廷川普之稱的米萊) 與以色列的公開支持，美國的歐洲與亞洲盟友，都沒有力挺川普。
中、俄、白俄、法國、伊朗、南非、斯洛伐克、北韓、印尼、新加坡等國都明確表態反對。
西班牙、加拿大稱不承認馬杜洛政權，但呼籲尊重國際法。 英國、德國、日本等國也籲尊重國際法，義大利稱不贊成用軍事行動來終結獨裁政權。
這其中，最尷尬的是英國，因為美、英長期情報分享，但這次美國攻打委國，英國卻被完全蒙在鼓裡。
全球這麼多國家不贊同美國此次入侵、馬杜洛的盟友目前還控制著委內瑞拉，加上中、俄的強硬譴責，未來這戰場將轉移到聯合國。
只是美國向來是聯合國的大金主，又是長期扮演全球和平的維護者，基本上許多事都是美國說了算。如今，世界警察轉身做了強盜，早已衰微的聯合國，又能拿川普怎麼辦呢?
