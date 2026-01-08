謝步智觀點》美軍若侵格陵蘭 北約就此滅亡! 川普有「這4種」併吞方式
[Newtalk新聞] 美國總統川普在 3 日派美軍入侵委內瑞拉，活捉該國總統馬杜洛夫婦後，又跟著嗆聲說 : 美國「絕對需要」格陵蘭。這下，全世界震驚，原來川普之前一直說要併吞格陵蘭是認真的。
自北約成立以來，美國一直是最大的金主與護衛者，連北約現在的防衛預警與反擊系統，都是美國的，現在，北約的老大突然變成強盜，硬說要吞併其中一個小弟的領土，咋辦?
丹麥與歐洲國家的反應
對於美國政府公開要求吞併格陵蘭，甚至以武力進行威脅，格陵蘭的宗主國忍不住說話了。
丹麥首相弗雷澤里克森憤怒表示 : 若「美國選擇軍事攻擊另一北約國家，所有的事情都會終結，包括從二戰後建立的北約和其安全系統」。
丹麥國防部甚至表態，根據軍事規定，若美國武力奪取格陵蘭島，丹麥士兵可以「先開槍、再請示」。
法國、德國、英國、義大利、波蘭、西班牙、丹麥 6 日發表聯合聲明，強調格陵蘭島屬於其人民，只有丹麥和格陵蘭島有權決定涉及其自身的事務。
其中，以英國的態度最強硬，英國首相斯塔默明確表示，若美國執意占領格陵蘭，英國已做好「動用武力」反對美國行動的準備。
不過，7 國聲明同時卻又弱弱地表示 : 「北極安全必須通過包括美國在內的北約盟國共同努力才能實現」。
看來，對老大的「背叛」，歐洲國家也是慌亂到不知道該怎麼辦。
美國早就想從北約「退群」 白宮官員嗆聲一個比一個狠
在川普 2.0 的時代，退出北約的已成為白宮政客的新主流。在去年底公布的美國國家安全策略 ( NSS 2025 )，就點出了「脫歐返美」的主張。在委內瑞拉危機後，川普政府似乎認定「強權即公理」，甚至聲稱西半球是「我們的半球」，認為美國在該地區的安全利益至高無上。
川普團隊看衰北約，有不少人曾宣稱要「退出北約」。英國《金融時報》稱，雖然丹麥可以援引北約第五條，但美國是北約領導者，沒有盟友會出手幫助丹麥，丹麥最終只能接受既成事實。
白宮辦公廳副主任斯蒂芬·米勒接受美國《有線電視新聞網》( CNN ) 採訪威脅稱 : 美國是北約最主要的國家，「（歐洲）沒有人會為了格陵蘭島與美國發生軍事對抗」。
《路透社》引述一名不願透露姓名的美國高級官員的話稱：「總統熱衷於達成交易，因此，如果能達成一筆划算的交易來得到格陵蘭島，那必然是他的第一選擇。」不過，談及川普在剩餘 3 年任期內得到格陵蘭島的決心，這官員強調：「這件事絕不會不了了之。」
當地時間 6 日，白宮新聞秘書萊維特公然表示，川普及其團隊正在討論「一系列選項」以便得到格陵蘭島，其中包括「動用美國軍隊」。美國國務卿盧比歐當地時間 7 日也跟進表態，稱「軍事選項」是美國總統的權力之一。
川普吞併格陵蘭的 4 種方式 :
西班牙《國家報》6日列出美國吞併格陵蘭島的幾種可能途徑：
第一種方案是軍事入侵並佔領該島；
第二種方案是向丹麥購買格陵蘭島；
第三種方案是向當地居民許諾對該島經濟進行大規模投資，爭取格陵蘭民眾支持美國吞併；
第四種方案是與格陵蘭簽署《自由聯繫協定》，採取「遠端監護」模式。
歐洲軟弱 川普併吞格陵蘭恐難遇挑戰
與委內瑞拉行動不同，美國即使對格陵蘭發起軍事行動，恐怕也不會面臨歐洲大規模軍事反抗的風險。華盛頓對歐洲還掌握其他工具，譬如說，經濟制裁與貿易施壓。
對歐洲國家而言，哪個更重要：是格陵蘭繼續留在丹麥，還是美國繼續留在北約？ 5.6 萬格陵蘭人的意願是否應該淩駕於 4.5 億歐洲人的安全之上？ 這些，都是歐洲左右為難的問題。
川普若真入侵格陵蘭，北約就會走向滅亡，難怪最近常聽到這個名詞--「志願聯盟」。
更多Newtalk新聞報導
抓馬杜洛前就講好了! 美媒曝 : 白宮數月前就與羅德里格斯兄妹密謀
池魚之殃? 美軍入侵委國釀55軍人死亡 「這國」就佔32 竟比委軍還多
其他人也在看
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 473
37歲美女遭ICE官員槍擊身亡！國土安全部稱「暴徒衝撞」掀群眾示威
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導根據外電報導，美國時間7日於美國明尼蘇達州，一名女子遭執行勤務中的美國移民暨海關執法局（ICE）官員擊斃。美國國土安全...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 42
台南高雄下周初選 醫：「這2綠委」勝出
[NOWnews今日新聞]備戰2026年九合一選舉，台南市長黃偉哲與高雄市長陳其邁明年都將卸任，民進黨要力保台南市與高雄市南二都的執政，黨內角逐接棒者眾，民進黨預計下周進行初選民調。精神科名醫沈政男預...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 56
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 21
是否特赦陳水扁？法務部長這樣說！
[NOWnews今日新聞]目前「保外就醫」的前總統陳水扁於網路新節目《總統鏡來講》臨時喊卡，他事後爆料，是因為「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。針對特赦議題再起，總統賴清德今（8）日...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 121
2026選戰亮紅燈！郭正亮直指國民黨「這2地」非常麻煩
前立委郭正亮針對2026年地方選舉情勢提出警告，指出國民黨必須正視目前選舉氛圍。他在節目中透露，宜蘭縣長選戰民調顯示情勢「非常麻煩」，呼籲藍白陣營盡快整合。同時，他也點名嘉義市綠營立委王美惠實力超強，即便藍白合作也不容易勝選。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 15
跨境鎮壓！又增兩位我國官員被國台辦列為「台獨頑固份子」
[Newtalk新聞] 大陸國台辦發言人陳斌華今（7）日上午10點在例行記者會宣布，將我國內政部長劉世芳和教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，將依法實施懲戒，並將台灣高等檢察署陳舒怡列為「台獨」打手幫兇，揚言依法終身追責。據統計，之前已有74人被中國列為「台獨頑固份子」或發布通緝，如今再增2人，成為76人。對此，賴清德總統日前責成行政院偕同國安會建立受害者通報連繫及保護機制，並對協助中國進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者提供線索給對岸，配合中共跟騷、跨境鎮壓台灣民眾，絕對會依法查處。 陳斌華指稱，兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，劉世芳和鄭英耀倒行逆施、惡行累累，許多民眾向國台辦舉報，要求對劉、鄭兩人進行懲處。 中共近年全面推進所謂的「統一」工作，對台灣人民構成跨境鎮壓的具體行為，包括：前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、國安會秘書長吳釗燮、民進黨立委沈伯洋、聯電前董事長曹興誠等人，以及台灣民主基金會、國合會、遠景基金會等，被列為「台獨頑固份子」或發布通緝，今天再增2人，為76人。賴清德總統日前強調，行政院將偕同國安會採取有效反制措新頭殼 ・ 1 天前 ・ 310
蔣萬安連任危機？王世堅點名4人戰北市 大讚民進黨內「最強人選」
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導為了即將到來的2026九合一大選，民進黨近期積極布局，多縣市人選已陸續拍板。外界相當關注的首都台北，除了已向黨中央遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，人選尚未明；而綠委王世堅、沈伯洋等人，均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，王世堅今（7）日表示，應該要讓「最強的」出來，並再度提及他心中的理想人選。王世堅今早於立院受訪，對於被點名選台北市長一事，他表示，要參選首都台北市長，需要具備的條件非常多，必須學經歷都有歷練過才可以；而他具體舉出的幾位，都是在這部分學養俱佳，例如行政院副院長鄭麗君、民進黨祕書長徐國勇、前綠委高嘉瑜、綠委莊瑞雄，且黨內應該要讓最強的人選出來，「我跟他們4位比，我比他們差很多，應該由那些比我強很多的人出來才對」。民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）針對是否能吸引中間選民，王世堅指出，可能還沒發揮平時選舉、服務的部分，徐國勇之所以適合，就是過去1、20年前，跟他一起擔任過台北市議員，對方有問政及服務經驗，只是後來接任行政院發言人及內政部長，才會有段時間沒有在基層服務，當然對於中間選民沒有接觸。王世堅提到，他最近這幾年回到議會、立法院，幾年間都在選舉，導致有些人認為他比較適合；不過，因為台北市首都，不是一般縣市，一定要讓最強人選出來才能勝任，他也多次提出這樣的建言，希望黨朝上述幾位「最優秀的人」，他們比自己強，應該考慮他們才對，「還輪不到我啦」。原文出處：快新聞／蔣萬安連任危機？王世堅點名4人戰北市 大讚民進黨內「最強人選」 更多民視新聞報導F-16夜航失事！空軍即起停止演訓 全力搜救失聯飛官花蓮F-16夜訓失事 軍事專家點「2大調查方向」連檢察官都入列！國台辦稱「終身究責」 陳舒怡疑因這事成為目標民視影音 ・ 1 天前 ・ 50
委內瑞拉記者問是否助馬杜洛？中國拐彎回
[NOWnews今日新聞]美軍3日逮捕中國在中南美的盟友、委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，因其涉串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅等多項罪名。中國是否採取行動備受關注，今（8日）中國外交部記者會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 78
馬杜洛：活在童話故事裡
川普活捉馬杜洛，臺灣許多反戰人士罵美帝殖民、侵犯主權。彷彿穿越劇夢迴大清，猶記昨夜夢魂中，依稀仍是上世紀，聯合水果公司還在猙獰剝削拉美農工，罷工就出動美軍鎮壓。反戰人士猶如浦島太郎，百年後龍宮歸來，不知人間今夕何夕。思想坦克Voicettank ・ 1 天前 ・ 170
2部長被列台獨頑固份子 賴清德開嗆了！
[NOWnews今日新聞]中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」。對此，總統賴清德今（8）日受訪時表示，希望中國的領導人能清楚了...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 144
說錯話罰100萬？藍營甲動擋國安法修正案排審
上個月18日行政院通過國安法等修法草案，明定任何人不得以文字、圖畫等方法，公開鼓吹武統言論，違者最高處新台幣100萬元罰鍰。法案立法院內政委員會今（7日）將排審，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，期盼與在野黨良性溝通，不過國民黨方面已經發出甲動阻擋。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 48
南市長初選! 陳水扁現身挺陳亭妃.高大成輔選林俊憲
南部中心／綜合報導民進黨台南市長初選進入關鍵倒數，參選人把握最後時間，持續以最踏實的方式深入基層，陳亭妃的串聯37區鐵馬行動持續前進，獲得前總統陳水扁的大力推薦。立委林俊憲則是密集展開車掃行程，知名法醫高大成也再度南下表達力挺。民視 ・ 3 小時前 ・ 14
美軍空襲委國新畫面曝光 聯合國人權辦質疑違法
美軍空襲委國新畫面曝光 聯合國人權辦質疑違法EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 34
修國安法挨批箝制言論 梁文傑反問這句話
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會今（7）日審查政院版「國安法」修正草案，鼓吹武統最高罰100萬元，遭在野砲轟箝制人民言論自由。對此，陸委會副主委梁文傑受訪時反問，如果說有人在網路上，說希望誰...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 19
「今日委內瑞拉明日台灣」？特朗普突襲馬杜羅如何在海峽兩岸引發激辯
大部分受訪專家並不贊同此次事件會對中國大陸的台灣策略產生立竿見影的影響。但也有人認為北京會將此視為美國進一步背棄國際秩序的證據。BBC NEWS 中文 ・ 5 小時前 ・ 125
【重磅快評】賴清德複製團結10講？忘了王世堅說國事如麻
中央政府總預算案卡關，傳綠營規畫「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布」三軸線訴諸民意，總統賴清德和行政院長卓榮泰都...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
「柯文哲包牌式雙標發言令人擔憂！」綠黨團談綠白合：不該拿司法獨立交換
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨創黨主席柯文哲上週拜會民進黨團，認同總預算應該審查，讓「綠白合」露出曙光，但他事後卻提出，若民進黨用司法手段...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
全民集氣！F-16V失聯搜救中 沈伯洋籲國防預算盡快付委
空軍一架F-16V戰機昨夜發生失聯意外，外界關注飛行員辛柏毅上尉疑似空間迷向，以及是否與預算卡關影響防撞系統安裝有關。民進黨團副幹事長沈伯洋今（7日）表示，首要之務是期盼飛官平安歸來，事故原因仍待調查，也期盼國防預算及總預算都能盡快付委，讓國家正常運作。自由時報 ・ 1 天前 ・ 41
鏡觀／從委內瑞拉看台灣未來的處境
沒有人可以預測美國總統川普的行為。1月3日的午夜，美國對委內瑞拉採取軍事行動。幾個小時之內，美國特種部隊如鬼魅般進出委內瑞拉，該國一向引以為傲的空中防禦系統形同虛設，軍事基地被轟炸，地面部隊也來不及反應。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 7