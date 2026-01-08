謝步智觀點》美軍若侵格陵蘭 北約就此滅亡! 川普有「這4種」併吞方式

丹麥目前已向「格陵蘭」部署 F-16 戰機。 圖：擷取自 Rainbow7852

[Newtalk新聞] 美國總統川普在 3 日派美軍入侵委內瑞拉，活捉該國總統馬杜洛夫婦後，又跟著嗆聲說 : 美國「絕對需要」格陵蘭。這下，全世界震驚，原來川普之前一直說要併吞格陵蘭是認真的。

自北約成立以來，美國一直是最大的金主與護衛者，連北約現在的防衛預警與反擊系統，都是美國的，現在，北約的老大突然變成強盜，硬說要吞併其中一個小弟的領土，咋辦?

川普政策幕僚長兼國家安全顧問史蒂芬米勒的妻子近日發布一張美國國旗塗色的格陵蘭地圖，引起各界再度熱議「美國想購買格陵蘭島」的話題。 圖：翻攝自 X

丹麥與歐洲國家的反應

對於美國政府公開要求吞併格陵蘭，甚至以武力進行威脅，格陵蘭的宗主國忍不住說話了。

丹麥首相弗雷澤里克森憤怒表示 : 若「美國選擇軍事攻擊另一北約國家，所有的事情都會終結，包括從二戰後建立的北約和其安全系統」。

丹麥國防部甚至表態，根據軍事規定，若美國武力奪取格陵蘭島，丹麥士兵可以「先開槍、再請示」。

法國、德國、英國、義大利、波蘭、西班牙、丹麥 6 日發表聯合聲明，強調格陵蘭島屬於其人民，只有丹麥和格陵蘭島有權決定涉及其自身的事務。

丹麥首相弗雷澤里克森。 圖 : 翻攝自IC Photo

其中，以英國的態度最強硬，英國首相斯塔默明確表示，若美國執意占領格陵蘭，英國已做好「動用武力」反對美國行動的準備。

不過，7 國聲明同時卻又弱弱地表示 : 「北極安全必須通過包括美國在內的北約盟國共同努力才能實現」。

看來，對老大的「背叛」，歐洲國家也是慌亂到不知道該怎麼辦。

丹麥政府宣布向瑞典採購 44 輛新款 CV90-35IIIC 步兵戰車來防衛領土。 圖：翻攝自 @Bill1st1 X 帳號

美國早就想從北約「退群」 白宮官員嗆聲一個比一個狠

在川普 2.0 的時代，退出北約的已成為白宮政客的新主流。在去年底公布的美國國家安全策略 ( NSS 2025 )，就點出了「脫歐返美」的主張。在委內瑞拉危機後，川普政府似乎認定「強權即公理」，甚至聲稱西半球是「我們的半球」，認為美國在該地區的安全利益至高無上。

川普團隊看衰北約，有不少人曾宣稱要「退出北約」。英國《金融時報》稱，雖然丹麥可以援引北約第五條，但美國是北約領導者，沒有盟友會出手幫助丹麥，丹麥最終只能接受既成事實。

白宮辦公廳副主任斯蒂芬·米勒接受美國《有線電視新聞網》( CNN ) 採訪威脅稱 : 美國是北約最主要的國家，「（歐洲）沒有人會為了格陵蘭島與美國發生軍事對抗」。

美國白宮國土安全顧問米勒。 圖：翻攝自 @DXDWX999 X 帳號

《路透社》引述一名不願透露姓名的美國高級官員的話稱：「總統熱衷於達成交易，因此，如果能達成一筆划算的交易來得到格陵蘭島，那必然是他的第一選擇。」不過，談及川普在剩餘 3 年任期內得到格陵蘭島的決心，這官員強調：「這件事絕不會不了了之。」

當地時間 6 日，白宮新聞秘書萊維特公然表示，川普及其團隊正在討論「一系列選項」以便得到格陵蘭島，其中包括「動用美國軍隊」。美國國務卿盧比歐當地時間 7 日也跟進表態，稱「軍事選項」是美國總統的權力之一。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。 圖：翻攝盧比歐官網 （資料照）

川普吞併格陵蘭的 4 種方式 :

西班牙《國家報》6日列出美國吞併格陵蘭島的幾種可能途徑：

第一種方案是軍事入侵並佔領該島；

第二種方案是向丹麥購買格陵蘭島；

第三種方案是向當地居民許諾對該島經濟進行大規模投資，爭取格陵蘭民眾支持美國吞併；

第四種方案是與格陵蘭簽署《自由聯繫協定》，採取「遠端監護」模式。

美國總統川普，戲謔性地把加拿大、格陵蘭和巴拿馬運河放入他的「購物車」中。 圖 : 翻攝自X

歐洲軟弱 川普併吞格陵蘭恐難遇挑戰

與委內瑞拉行動不同，美國即使對格陵蘭發起軍事行動，恐怕也不會面臨歐洲大規模軍事反抗的風險。華盛頓對歐洲還掌握其他工具，譬如說，經濟制裁與貿易施壓。

對歐洲國家而言，哪個更重要：是格陵蘭繼續留在丹麥，還是美國繼續留在北約？ 5.6 萬格陵蘭人的意願是否應該淩駕於 4.5 億歐洲人的安全之上？ 這些，都是歐洲左右為難的問題。

川普若真入侵格陵蘭，北約就會走向滅亡，難怪最近常聽到這個名詞--「志願聯盟」。

丹麥國防部長稱，根據軍事規定，若美國武力奪取格陵蘭島，丹麥軍人可以「先開槍、再請示」。 圖 L 翻攝自騰訊網