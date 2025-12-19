謝沅瑾教你補財庫、脫胎換骨開運術！冬至大如年！罕見「天赦日」雙重加持

四季線上／黃睿筌報導

古話說「冬至大如年」，在民間習俗中，這一天不僅是二十四節氣中極為重要的一環，更被視為迎接陽氣回升的關鍵時刻。今年的冬至顯得格外特殊，專家指出，今年的冬至（國曆12月21日）恰逢「天赦日」，這種兩大吉日重疊的罕見情況，是民眾祈求赦免過錯、翻轉運勢的絕佳時機。

亞歲傳承：冬至習俗與禁忌

在古代，冬至曾是如同國定假日般的盛大節日，朝廷會停止政務舉行祭典，民間則有「亞歲」之稱。習俗上，南方人吃湯圓象徵圓滿與陽氣恢復，吃完後也代表增添了一歲；北方人則偏好吃水餃或餛飩，分別寓意增加財運與智慧。此外，早期更有「貼湯圓」感謝神明守護，以及「守冬」為長輩延壽等傳統。

然而，冬至前後也存在特定禁忌。專家提醒，冬至前一天在民俗上稱為「四離日」，被視為不吉利的日子，不宜進行結婚、重大決定或判斷。有趣的是，古人也會觀察冬至天氣來預測春節，若「冬至烏（下雨）」，則預示「過年酥（晴天）」，反之亦然。

雙節重疊：天赦日的懺悔與轉運

今年冬至最受矚目的便是與「天赦日」重合。天赦日被認為是玉皇大帝出巡並赦免凡間罪過的日子，一年僅有數天。民眾可在此日向玉皇大帝懺悔過失，或整理神桌、清理舊符咒，即便不慎觸碰禁忌也會得到上天赦免。

開運祕法：招財進寶、脫胎換骨

針對想要在未來一年提升財運與運勢的民眾，謝沅瑾分享了兩大開運法：

1. 「財水」招財法：準備12枚硬幣（代表12個月、12時辰），放入水中煮開，讓硬幣在鍋中發出聲響，象徵「錢財響亮、財源滾滾」。水放涼後可擺放在家中的正北方（2043年前的催財位）或正東方；硬幣則擦乾後成雙成對裝入紅包袋作為「錢母」隨身攜帶。

2. 桃核「脫胎換骨」術：民眾可將吃剩的桃核藏在屋內高處，直到除夕夜再拿出來燒掉。由於古人認為桃木能避邪，此舉象徵燒掉過去一年的不順與負面能量，讓自己在新的一年脫胎換骨。

謝沅瑾呼籲，民眾應把握這百年難得一見的雙重吉日，透過簡單的民俗儀式為自己與家人祈福，迎接嶄新的好運氣。

