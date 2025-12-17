謝沛恩婚事進度曝！賴佩霞談小女婿換心病逝：又哭又笑

賴佩霞與大女兒謝沛恩出席時尚活動。（圖／記者黃雅琪攝影）





賴佩霞的小女兒謝沛庭2024年才在美國結婚，不料丈夫Kevin因為先天性心臟病接受「換心手術」未成功，於台北時間12月3日清晨3點多在美國離世。賴佩霞與大女兒謝沛恩今（17）日出席年度時尚指標盛事「2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴」，首度現身回應此事。

賴佩霞首度現身回應小女婿病逝事件。（圖／記者黃雅琪攝影）

賴佩霞首度現身回應小女婿病逝事件。（圖／記者黃雅琪攝影）

提到家中喜喪事交疊，賴佩霞坦言現在心情是又哭又笑的：「每天哭哭笑笑、笑笑哭哭，一起談到過去美好的經驗，謝謝大家的關心！」感謝外界對他們的關心，在家人陪伴下會度過這段低潮時期。

廣告 廣告

謝沛恩日前在社群發文分享，男友Dana向她求婚的喜訊：「10月24日，是我和Dana的第4週年，那天，他向我求婚！」今日出席活動被問到目前婚事進度，她說還沒有辦婚禮的規劃，自己是比較簡單的人可能就登記結婚而已：「我也沒有安排，我是一個很隨性的人，心情OK就我們去登記吧，請期待我的社群。」



【更多東森娛樂報導】

●金馬男星一夜情出事了！身體出現「激烈反應」體液狂流

●陳匡怡被逼到想輕生！爆辰亦儒、賀軍翔、郭品超追過她 1名導也在列

●快訊／李玉璽結婚了！甜娶大6歲許允樂：我們會一起變老

