謝淑薇力拚第10座大滿貫金盃

謝淑薇（左）將搭檔奧斯塔朋科（右）出戰澳網，力拚第10座大滿貫金盃。圖為2人甫在布里斯本網球賽摘下合拍後首座冠軍。（路透）

本報綜合報導

澳洲網球公開賽18日點燃戰火，台灣名將謝淑薇與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科名列女雙第3種子，力拚第10座大滿貫金盃；西班牙22歲「小蠻牛」艾卡拉茲則直言，「渴望」拿下首座澳網冠軍，成為完成生涯大滿貫最年輕男子選手。

澳網雙打籤表17日陸續出爐，謝淑薇、奧斯塔朋科名列女雙第3種子，首輪預計面對去年溫布頓網球錦標賽4強的澳洲加德基、美國柯拉芙琪珂的組合，朝著謝淑薇生涯第10座大滿貫金盃目標前進。

另名台灣女將詹皓晴則聯手大陸好手蔣欣玗組成「海峽組合」，兩人獲得女雙14種子，首輪將迎戰俄羅斯布林克娃、烏茲別克拉希莫娃的組合；吳芳嫺與日本好手穗積繪莉合拍，首輪將與女雙11種子「俄羅斯組合」潘諾娃、庫羅瑪恰娃交鋒。

男雙部分，去年解鎖大滿貫首勝的何承叡這次澳網與德國好手耶本斯合作，首輪力拚第7種子「義大利組合」波雷利、瓦瓦索里，尋求晉級機會。

22歲艾卡拉茲渴望拿下首座澳網冠軍，成為完成生涯大滿貫最年輕男子選手。（路透）

男單世界排名第一的艾卡拉茲是本屆澳網奪冠熱門人選之一，另一位則是他的義大利勁敵、連續兩屆澳網冠軍辛納。艾卡拉茲在四大滿貫賽中獨缺澳網冠軍，他的澳網最佳成績是分別於2024、2025年打進8強。

如果艾卡拉茲今年順利奪冠，他將超越同胞前輩「蠻牛」納達爾，成為集齊四大滿貫賽冠軍的最年輕男子選手。納達爾當年寫下這個紀錄時是24歲。

艾卡拉茲澳網首戰將對上世界排名第79的澳洲好手華爾頓。