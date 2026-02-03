謝淑薇同框台灣體壇2男神 嬌喊「小天手又白又嫩」差點忍不住吃豆腐

謝淑薇同框羽球一哥周天成及極地超馬好手陳彥博。（翻攝自臉書Su-Wei Hsieh 夢遊寫真人謝淑薇）

2026首個網球大滿貫賽事澳洲剛剛落幕，台灣「網球一姐」謝淑薇與拉脫維亞好手奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）的組合今年止步8強，無緣下一座女雙冠軍。謝淑薇昨晚（2日）在粉專曬出她和羽球一哥周天成、極地超馬好手陳彥博的合影，自嘲明明訓練量最小，為何臉最黑的卻是自己？

結束今年澳網賽程後，謝淑薇昨晚在粉專「Su-Wei Hsieh 夢遊寫真人謝淑薇」首度發文，分享與周天成、陳彥博的自拍合影，自嘲道「明明兩位男士的訓練量比我多很多，為什麼我的臉最黑？」

困惑之餘，謝淑薇還留言透露「小天的手又白又嫩」，拍照時差點把手伸過去吃豆腐，「啊～好想摸摸白泡泡幼咪咪的小手喔🤩」。

三位台灣之光難得同框，網友們大讚自拍照含金量超高，「這什麼夢幻組合🤩」「因為妳一直都是網壇黑馬!」「妳雙打強，所以加倍黑XD」「男士有喝SK2」。事實上，三人私下都是好朋友，謝淑薇和周天成不時都會到陳彥博打造的「RFD 運動空間」進行訓練。

