謝淑薇強勢回歸！ 新年首戰攜奧斯塔朋科奪布里斯本女雙冠軍

謝淑薇與奧斯塔朋科在布里斯本女雙決賽展現絕佳默契，直落二奪下新年首冠。（圖／達志／路透社，下同）

2026年新賽季揭開序幕，台灣網球名將謝淑薇從澳洲布里斯本出發，與拉脫維亞名將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）聯手征戰女雙賽事，展現極佳默契與實力。兩人一路過關斬將挺進決賽，最終以直落二擊敗第3種子布克薩（Cristina Bucsa）與佩瑞茲（Ellen Perez），收下新年首冠。

台拉聯軍僅用時1小時1分鐘就擊敗對手，收下本季首座冠軍。

本屆布里斯本女雙決賽，謝淑薇與奧斯塔朋科組成的「台拉聯軍」火力全開，開局即取得破發優勢，首盤迅速以6比2拿下。次盤兩人持續壓制對手，開局連下4局，最終再以6比1結束比賽，僅耗時1小時1分鐘便輕鬆奪冠。

剛滿40歲的謝淑薇，新賽季首戰就以冠軍揭開序幕，氣勢如虹。

謝淑薇剛於1月4日迎來40歲生日，本次賽事為其新球季首戰。雙打過程中，她與奧斯塔朋科先在16強擊敗主場選手蓋德茲基（Olivia Gadecki）與斯洛伐克的米哈利科娃（Tereza Mihalikova），8強面對澳洲的韓天遇與捷克的穆霍娃（Karolina Muchova），在搶十激戰中驚險晉級；4強則直落二擊退烏克蘭雙胞胎L.琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）與N.琪切諾克（Nadiia Kichenok）。

謝淑薇／奧斯塔朋科決賽面對第3種子布克薩／佩瑞茲，兩盤僅失3局奪冠。

決賽中，台拉組合第一盤開局連拿4分完成破發後順利擴大領先。雖然布克薩與佩瑞茲一度回破並守住發球局，但無法抵擋謝／奧組合攻勢，再度遭遇破發失守首盤。

次盤台拉聯軍再度連續破發建立4比0優勢，雖對手在第5局止血，但仍未能扭轉戰局，謝淑薇與奧斯塔朋科最終以6比1收下勝利。對謝淑薇而言，這座冠軍不僅是個人新球季的成功起點，更為即將到來的澳洲網球公開賽注入信心。

謝淑薇與搭檔奧斯塔朋科本次賽事連勝五場，為澳網暖身成功。

