謝淑薇澳網女雙首輪過關

大坂直美以一襲「水母裝」造型，撐著白色陽傘、戴著紗帽驚豔澳網球場。（路透）

本報綜合報導

台灣女網「百搭天后」謝淑薇21日在澳網女雙首輪，和搭檔拉脫維亞好手奧斯塔朋科以7比5、6比2擊敗對手，順利闖進32強。日本好手大坂直美前一天則以「水母裝」造型，撐著白色陽傘、戴著紗帽進入澳網球場，再度以奇裝異服驚豔四座。

謝淑薇和老搭檔奧斯塔朋科重新合拍，今年澳網被列為女雙第3種子，首戰美、澳組合柯拉芙琪珂與加德基。

儘管奧斯塔朋科在13日參加單打賽事受傷，但此役看來狀態調整得不錯。首盤前10局，雙方互破對方一次發球局；關鍵的第11局，「台拉組合」靠著出色的反擊，很快取得40比15的2個破發點，如願收下這一局；隨後在自己發球局的第3個盤末點順利拿下，率先收下首盤。

第2盤謝淑薇與奧斯塔朋科表現更加出色，前7局破了對手2次發球局，且自己全部保發，很快建立5比2的優勢。

關鍵第8局，謝淑薇與奧斯塔朋科順利取得40比15的2個賽末點，雖然三度被對手追平，但終於在第3個賽末點時順利拿下，如願晉級32強。

大坂直美則在20日進入拉佛球場進行夜間比賽時，以色彩繽紛的造型登場，她手持白色陽傘、戴著白色寬邊紗帽，身穿海洋主題上衣，引起觀眾席一陣驚呼。

她彷彿將球場當作時裝伸展台，優雅地向觀眾揮手致意，隨後她收起陽傘，將帽子與面紗整齊放到一旁。在賽前儀式時，她下半身仍穿著部分百褶裙裝。

在比賽開打後，大坂直美改穿常規網球裝，最終以6比3、3比6、6比4擊敗克羅埃西亞女將魯日奇，晉級澳網女單第二輪。