謝淑薇直落2輕取對手 澳網女雙晉8強

台灣女網「百搭天后」謝淑薇，昨天在澳網女雙16強，再度攜手拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科，以6比3、6比2擊退「美德組合」科甯/席格門，如願搶下8強門票。另外，義大利好手辛納在男單直落三擊敗同胞達爾德里，挺進8強賽。

謝淑薇已經連續2年晉級澳網決賽，今年搭檔奧斯塔朋科，被澳網列為大會第3種子。昨天16強對上美國科甯/德國席格門的第13種子，打來依舊輕鬆寫意。

首盤前7局雙方都互保發球局，形成拉鋸大戰，不過在關鍵第8局、對手的發球局時，謝淑薇與奧斯塔朋科先逼平進入「丟士」後，很快取得1個破發點後順利破發。隨後謝淑薇與奧斯塔朋科在第9局打出氣勢，直接連拿4分收下首盤。

第2盤雙方都有些混亂，但是「台拉組合」還是破了對手前3個發球局，很快取得4比1的優勢；接下來雙方互保1次發球局後，比賽來到關鍵的第8局。

這局輪到「台拉組合」發球，很快取得40比30的賽末點後，如願收下比賽勝利，也挺進最終8強。

晉級後的謝淑薇與奧斯塔朋科，接下來將面對大會第5種子，加拿大的達布洛夫斯基與巴西的史蒂芬妮組合。

另外，男單16上演「義大利內戰」，排名世界第二的義大利好手辛納以6比1、6比3、7比6（7比2）直落三，擊敗義大利同胞達爾德里，輕鬆晉級。