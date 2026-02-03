謝父：兩個孩子個性都太急了

彰化縣議長謝典霖與胞姊立委謝衣鳯因年底選舉布局觸發姊弟之爭，近來更因謝家豪宅開箱事件引發熱議，讓習慣低調的父親謝新隆及母親、前立委鄭汝芬感到心累。人稱「謝董」的謝新隆3日接受媒體電訪時語多無奈，感嘆「兩個孩子個性都太急了」。

謝家姊弟鬩牆起源於114年底民進黨確定提名立委陳素月參選彰化縣長後，藍營基層出現勸進謝衣鳯選縣長的聲音。謝衣鳯12月28日突然宣布爭取國民黨提名參選彰化縣長，並在今年1月初發表聲明提到，她相信擔任議長的謝典霖對於未來職務的轉變，以及生涯規畫會做出最好的選擇。

但早在謝衣鳯突襲宣布參選縣長前，地方即盛傳謝典霖已規畫將宣布角逐縣長，父執輩也與有意挑戰議長寶座的人選協商「以議長換縣長」，而謝衣鳯無預警宣布參選縣長，逼得謝典霖調整策略，強調將連任議長，還說謝衣鳯宣布選縣長未獲家人支持。

近日謝典霖帶網紅、媒體開箱豪宅住處，外界解讀此舉是要斷謝衣鳯參選縣長之路，讓謝家姊弟之爭再度升溫。謝衣鳯面對紛擾不發言，並稱「怕影響家人感情」。

地方人士分析，謝家立委姊姊選縣長、議長弟弟選議長的兩班列車發展下去恐將對撞，這對謝家延續政治生命及藍營地方勢力分布將有重大影響。

謝新隆對於兒女之爭及開箱豪宅等事無奈表示，「孩子都大了，公開就公開了。」姊弟倆做重大決定，他都是從媒體報導知道的，也不禁感嘆「兩個孩子個性都太急了」；至於謝家姊弟一個想選縣長、一個要連任議長的僵局如何解決？他說「不予置評」，強調「都還沒確認」。