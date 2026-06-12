謝玲玲追星永保少女心

追星從來不是年輕人的專利！即將迎來70歲的謝玲玲，近日在社群平台曬出一系列與明星的合照，其中包括劉宇寧以及近期憑古裝劇《逐玉》人氣攀高峰的張凌赫，讓網友直呼根本是「最強追星代表」。

28歲的張凌赫因主演《蒼蘭訣》、《寧安如夢》等作品打開知名度，近期憑《逐玉》人氣飆升，不僅被封為新一代古裝男神，高䠷身材與斯文氣質更吸引大批粉絲支持，連謝玲玲也加入「張凌赫粉絲團」，再度印證這位男神魅力橫跨不同世代。

謝玲玲經常透過社群分享生活日常，無論是旅行、美食或與好友聚會，都展現自在愜意的生活態度。而她對偶像的熱情也絲毫不輸年輕粉絲，最近曬出與張凌赫的合照，還上了微博熱搜，照片中，兩人對著鏡頭燦笑，氣氛輕鬆自然，謝玲玲更有感而發寫下：「轉眼就要70，不曾想還能擁有這般雀躍心情，昔日被人追捧，如今化身為追星少女，快樂從未改變。」短短幾句話，道出追星帶來的單純快樂，引起不少網友共鳴。

成功捕獲男神張凌赫，謝玲玲透露，這次是透過孩子們的朋友牽線，才得以和男神近距離互動。見面時，她還主動詢問：「我可以勾你的手嗎？」張凌赫不但爽快答應，態度也親切，毫無明星架子，還熱情推薦她去看自己主演的時裝劇《愛你》。難得見到偶像，謝玲玲也忍不住化身八卦記者，直接問他是否真的和田曦薇拍拖，對此，張凌赫聽了只是笑著回答：「那都是為了戲做宣傳。」一句話輕鬆回應外界揣測，也讓謝玲玲直呼他既真誠又有親和力，這趟追星之旅相當值得。